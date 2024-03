MARS: plony zbóż w Polsce mają być słabsze niż w zeszłym roku

Z najnowszego biuletynu europejskiego serwisu prognoz MARS wynika, że plany zbóż z ha w Polsce w nadchodzącym sezonie będą słabsze niż w zeszłym roku. Wyjątek będzie stanowiło jedynie żyto.

– Zima 2023/2024 generalnie charakteryzowała się temperaturami znacznie powyżej średniej, pomimo znacznego spadku na początku stycznia, przy dziennych temperaturach minimalnych sięgających -20°C w północno-wschodniej części kraju. Mogło to doprowadzić do niewielkich szkód w uprawach, biorąc pod uwagę, że uprawy są mniej odporne niż zwykle. Co jednak najważniejsze, tej zimy odnotowano bardzo wysokie i częste opady w całym kraju, zwłaszcza na wschodzie, z prawie dwukrotnie wyższą sumą opadów niż zwykle – czytamy w najnowszym biuletynie MARS.

I choć generalnie opady przyniosły uzupełnienie zasobów wody, to wiele pól jest zbyt nasyconych wodą, co powoduje miejscowo zniszczenie upraw.

– Ponadto trudno było nawozić uprawy, prowadzić prace polowe lub planować kampanię (ponownego) siewu. Okres od połowy lutego przyniósł niewielką ulgę w postaci niższych opadów deszczu, ale do przeprowadzenia skutecznych prac polowych konieczne będzie więcej dni bezchmurnych. Na tym wczesnym etapie sezonu nasze szacunki dotyczące plonów są zgodne z historycznymi trendami – informują analitycy MARS.

Tab. Prognozy zbiorów MARS dla Polski w 2024 r. na tle średniej 5-letniej i zeszłego roku