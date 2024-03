Gorsze prognozy zbiorów pszenicy w UE, mimo to cena na Matifie spada

Cena pszenicy na Matif spadła w czwartek nieznacznie, bo o 0,75 EUR/t do 194 EUR/t. Skala spadków za oceanem była sporo wyższa, jednak coraz gorsze perspektywy zbiorów w Unii Europejskiej wyhamowały większe spadki w Paryżu.

Wczoraj francuska firma doradcza Strategie Grains obniżyła prognozę produkcji pszenicy miękkiej w UE do 121,6 mln ton. To o 1 mln ton mniej niż prognozowano w lutym. Jeżeli prognoza sprawdziłaby się, byłoby to o 3,3% mniej niż produkcja w sezonie 2023/2024. Powody takiego stanu rzeczy to przede wszystkim mniejsze zasiewy we Francji, Niemczech i w Polsce oraz niepewne perspektywy plonów.

Perspektywy unijnych plonów są w kontrze do prognoz plonów globalnych, które wg Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) mają wzrosnąć w sezonie 2024/2025 o 10 mln ton do 799 mln ton. Duże zbiory spodziewane są w Rosji; IKAR szacuje je na 93 mln ton.

Rzepak stracił wczoraj 2,75 EUR/t w kontrakcie majowym, co dało 437,5 EUR/t, jednak ceny w późniejszych terminach pozostały bez zmian lub nieco wzrosły. Notowania rzepaku wciąż są wspierane przez rosnące ceny oleju palmowego.

Cena kukurydzy wzrosła wczoraj o 1 EUR/t do 179,5 EUR/t. IGC prognozuje rekordową produkcję kukurydzy w sezonie 2024/2025 na poziomie 1,233 miliarda ton.

– Strategy Grains podniosło prognozę zbiorów w UE na sezon 2024/2025 do 64,4 mln ton z 64,0 mln ton w lutym, co oznacza wzrost o 4,5% rok do roku. Zasiewy kukurydzy spodziewane są na łącznej powierzchni 8,8 mln ha. Zakłada się, że część powierzchni uprawy zbóż, której nie udało się zasiać, zostanie przeznaczona na kukurydzę na ziarno. Powierzchnia upraw kukurydzy w UE utrzymałaby się jednak poniżej średniej z pięciu lat wynoszącej 8,9 mln hektarów – informuje serwis Kaack.

