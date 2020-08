Susza rolnicza – szczególnie dotkliwa na północnym-zachodzie kraju

Według ekspertów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nadal susza rolnicza występuje na obszarze Polski. Od 1 czerwca do 31 lipca susze rolnicza stwierdzono na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego.

Susza notowana jest w uprawach: kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, krzewów owocowych, roślin strączkowych, warzyw gruntowych, zbóż jarych, tytoniu, zbóż ozimych, truskawek, chmielu, ziemniaka i drzew owocowych.

– Obszar z największym deficytem wody nie uległ zmianie i w dalszym ciągu notowany jest na terenie Pobrzeża Szczecińskiego (Uznam, Wolin, Równina: Wkrzańska, Wełtyńska, Pyrzycka oraz Wzgórze Bukowe), wynosi od -160 do -199 mm. Na tym terenie deficyt wody w stosunku do poprzedniego okresu (21 V – 20 VII) zwiększył się o 10 mm. Duże niedobory wody od -120 do -159 mm nadal wystąpiły w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz Wielkopolskiego. Na znacznym obszarze kraju notowano deficyt wody od -50 do -119 mm. W południowych rejonach Polski nie notowano niedoborów wody dla roślin uprawnych – informuje IUNG.