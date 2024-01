Stop Zielonemu Ładowi, ekoschematom i importowi z Ukrainy. 24 stycznia ogólnopolski protest rolników

Dziś odbyło się spotkanie ministra rolnictwa z przedstawicielami Solidarności Rolników Indywidualnych. Na konferencji po spotkaniu przedstawiciele Związku zapowiedzieli ogólnopolski protest rolników na 24 stycznia.

– Podczas spotkania przedstawiliśmy nasze postulaty, nakreśliliśmy też sytuację rolniczą w kraju. Jesteśmy po konstruktywnych rozmowach, pan minister wyraził zrozumienie co do postulatów, które wyraziliśmy – rozpoczął rzecznik Solidarności RI Adrian Wawrzyniak.

– Rozmawialiśmy z ministrem Siekierskim o problemach, które dotykają polskie rolnictwo. Przede wszystkim problemy z napływem produktów z Ukrainy. To jest bardzo krzywdzące dla polskich rolników, że tych produktów przybyło bardzo dużo; nie możemy sprzedać swoich produktów. Widzimy, co się dzieje w Niemczech; niemieccy rolnicy mają problemy ze sprzedażą swoich produktów. Rozmawialiśmy o tym, żeby odzyskać polski handel, odzyskać przetwórstwo. To jest to, co powinno być w polskich rękach – mówił Tomasz Obszański, przewodniczący Solidarności RI.

– Jesteśmy przeciwko zielonemu ładowi, przeciwko ekoschematom. O tym rozmawialiśmy, zobaczymy jak do tego podejdzie polski Rząd, jak do tego podejdzie Unia Europejska. My jesteśmy gospodarzami w naszym kraju, będziemy robić to, co jest najlepsze dla polskiego rolnika – dodawał.

Związkowcy przypomnieli o problemie z suszą, ustawie hiszpańskiej i zwrocie akcyzy do paliwa rolniczego, odbudowie pogłowia trzody chlewnej oraz o sytuacji na rynkach; drożejących nawozach i spadających cenach zbóż.

– Jako Solidarność przyłączamy się do protestów 24 stycznia, będzie to protest ogólnokrajowy. Zachęcamy wszystkich rolników w Polsce, wszystkie organizacje, aby również przyłączyły się 24 stycznia. Wyjedźmy na ulice i zaprotestujmy przede wszystkim przeciwko bezcłowemu importowi zbóż z Ukrainy, przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko tym pomysłom, które w sposób znaczący chcą ograniczyć produkcję roślinną, zwierzęcą w Polsce a także w Unii Europejskiej […]. Zapraszamy do strajku w godzinach 12-14 24 stycznia, będą blokowane drogi w całym kraju – mówił Wawrzyniak.