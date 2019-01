Stop szkodnikom rzepaku

Od czterech lat zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej o zakazie stosowania neonikotynoidów producenci rzepaku nie mogą stosować tych substancji do zaprawiania nasion rzepaku. Neonikotynoidy chroniły młode siewki rzepaku przed pchełkami ziemnymi i rzepakowymi, śmietką kapuścianą od fazy wschodów do 3-4 liści rzepaku. Ochrona była skuteczna i całkowicie rozwiązywała problem zwalczania szkodników w tej fazie roślin. Jak duży jest to problem świadczy fakt, że stopień porażenia na niektórych terenach Polski w latach ubiegłych dotyczył około 25%, a nawet 50% roślin na plantacjach.

Po wyeliminowaniu neonikotynoidów powstała luka w preparatach do zaprawiania, której nie udało się zapełnić do chwili obecnej.

Aby zwalczyć szkodniki w pierwszej fazie wzrostu rzepaku plantatorzy muszą wykonać 2-3 zabiegi nalistne. Z uwagi na małą powierzchnię chronioną w pierwszej fazie wzrostu( faza liścieni) oraz biologię szkodników zabiegi są mało skuteczne, generują wyższe koszty i zabierają cenny czas.

Firma DuPont w odpowiedzi na rozwiązanie tego problemu wprowadza w tym sezonie nową zaprawę donasienną pod nazwą Lumiposa 625 FS. Jest to pierwsza zaprawa nasienna wykorzystująca cyjantraniliprol, nową substancję aktywną należącą do nowej grupy chemicznej- antranilowych diamidów.

Preparat w roślinie działa układowo. Szkodnik po pobraniu substancji przestaje żerować, zanika jego aktywność ruchowa i ginie.

Zaprawa przeznaczona jest tylko do przemysłowego zaprawiania nasion przez wyspecjalizowane firmy nasienne.

Wojciech Suwara