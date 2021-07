Stagnacja na rynku tuczników. Jakie są perspektywy?

Od dwóch tygodni nie zmieniła się na krajowym rynku cena tuczników. Utrzymuje się ona średnio na poziomie 6,20 zł/kg w klasie E. Podobnie sytuacja wygląda w Niemczech; tam od dłuższego już czasu notowania VEZG zatrzymały się na stawce 1,48 euro/kg (wbc). Nie zmieniły się również stawki w Belgii i Holandii.

W ciągu ostatniego tygodnia stawki najmocniej spadły w krajach opierających swoją sprzedaż na eksporcie, przede wszystkim do Chin, a więc w Hiszpanii, Francji i Danii, odpowiednio o 6, 6 i 5 eurocentów.

Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej przewiduje, że eksport do Chin może się zwiększyć dopiero we wrześniu, co pociągnęłoby za sobą wzrost cen tuczników w Europie. Jest to pozytywny sygnał, jednak cieniem na nastrojach kładzie się kolejny wariant koronawirusa, Delta, którego rozprzestrzenianie się może skutkować kolejnymi ograniczeniami, m.in. dla kanału HoReCa, a te z kolei, jeżeli do tego dojdzie, bez wątpienia wpłyną negatywnie na popyt na wieprzowinę i spowodują spadki cen surowca.