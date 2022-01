Europejska wieprzowina nie jest już Chinom potrzebna

Jeszcze relatywnie niedawno wobec epidemii ASF w kraju, Chiny napędzały europejski rynek wieprzowiny. Wydaje się jednak, że te czasy minęły bezpowrotnie, a Państwo Środka będące największym producentem i konsumentem wieprzowiny na świecie wyszło z kryzysu spowodowanego afrykańskim pomorem świń wzmocnione.

Zacznijmy od liczb, bo te mówią już same za siebie. Według opublikowanego przed kilkoma dniami raportu Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) w zeszłym roku wyprodukowano w Chinach 48,85 mln ton wieprzowiny, co stanowi wzrost o 34,42 proc. rok do roku. Produkcja w tym roku ma z kolei wynieść 49,5 mln ton, a więc o 1,33 proc. więcej niż w roku 2021. Oznacza to też rewizję dotychczasowych szacunków opiewających na 43,75 mln ton.

Jeszcze optymistyczniej wyglądają chińskie dane, wg których w zeszłym roku Państwo Środka wyprodukowało w zeszłym roku 52,96 mln ton wieprzowiny, a więc tylko o niecałe 0,5 mln ton mniej niż w 2017 roku, czyli w czasie, kiedy ASF-u w Chinach jeszcze nie było.

Skąd takie wyniki? Jak podaje portal Safras & Mercado, rząd chiński bardzo mocno wsparł krajową produkcję po fali ASF dopłatami i kredytami. Ponadto produkcji sprzyjała wysoka cena wieprzowiny, co napędziło inwestycje w profesjonalne hodowle trzody chlewnej.

Wszystko to sprawia, że obecnie import wieprzowiny przez Chiny spada; według USDA w 2022 roku ma być niższy niż w poprzednim o 4,55 proc., czyli o 4,2 mln ton, a chińskie władze podniosły podatek od importowanej wieprzowiny z 8 do 12 proc., zniechęcając do zakupów.

USDA zwrócił także uwagę na pogłowie macior w Chinach, które w 2021 roku wzrosło do 38,5 mln sztuk wobec 31 mln ton w 2020 roku, co oznacza wzrost o 24,2 proc.