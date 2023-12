Sprzedawał fikcyjne maszyny rolnicze, oszukał co najmniej 50 osób

Na trzy miesiące do aresztu trafił 30-letni mieszkaniec Piły, który oszukał nawet ponad 50 osób oferując sprzedaż maszyn rolniczych, których nie posiadał.

Proceder był prosty; oszust oferował sprzedaż maszyn, a warunkiem zakupu miała być wpłata zaliczki na jego konto. Po wpłacie kontakt z nieuczciwym sprzedawcą się urywał. Obecnie łączna wartość strat poniesionych przez poszkodowanych to ok. 110 tysięcy złotych. W toku śledztwa prowadzonego przez łomżyński wydział do spraw zwalczania przestępczości gospodarczej zabezpieczono telefony komórkowe, 14 kart SIM i 18 kart bankomatowych. Podejrzany używał aż 14 rachunków bankowych.

Policjanci zareagowali po zgłoszeniu się jednego z oszukanych – mieszkańca powiatu łomżyńskiego, jednak jego ofiarą padły osoby z całej Polski.

Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu, a za popełnione czyny grozi mu do 8 lat więzienia. Sprawa jest jednak rozwojowa.