Podpalił bele… na przyczepie klienta

Do aresztu trafił 67-latek podejrzany o podpalenie 20 bel ze słomą. Co gorsza, do podpalenia doszło, kiedy znajdowały się one już na przyczepie klienta, który odkupił płody od krewnego podejrzanego.

– Policjanci usłyszeli od jednego ze świadków kto podpalił przyczepę z belami. Już po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia podejrzany był w rękach dzielnicowych. 67-letni stryj pokrzywdzonego został zatrzymany w pobliżu miejsca podpalenia. Jak ustalili mundurowi, mężczyzna podpalił bele na przyczepie w momencie ich sprzedaży przez zgłaszającego. Niestety zniszczeniu uległa też przyczepa kontrahenta. Straty w wyniku pożaru zostały wstępnie oszacowane na kwotę 30 tysięcy złotych – informuje KPP Kolno.

Za zniszczenie mienia 67-latkowi grozi 5 lat więzienia.