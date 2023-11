Podkarpackie: wysypał na peronie kukurydzę z wagonów

Wczoraj doszło do zatrzymania 25-latka, który na stacji w Jarosławiu otworzył skrzydła wagonów towarowych, w których znajdowała się kukurydza. Sprawca wpadł w ręce służb, ponieważ na miejscu zdarzenia… zgubił telefon komórkowy.

– Pracownik firmy, zajmującej się zakładaniem plandek na wagony z ziarnem kukurydzy, oświadczył, że w trakcie pracy usłyszał hałas na przodzie składu wagonów. Udał się w tamtym kierunku, gdzie zobaczył otwarte drzwi w dwóch wagonach. Z otwartych drzwi na tory wysypywała się kukurydza. Mężczyzna podał, że przy jednym z wagonów znalazł telefon komórkowy, który przekazał mundurowym – informuje KPP w Jarosławiu.

Funkcjonariusze bez trudu dotarli do sprawcy. Okazał się nim 25-letni mieszkaniec Jarosławia, który odpowie teraz za uszkodzenie mienia o wartości ok. 10 tys. złotych. Grozi mu za to kara do 5 lat więzienia.