Spadek cen zbóż przez przeszacowane prognozy zbiorów?

Miniony tydzień nie przyniósł dużych wahań cen zbóż i oleistych. W Europie rozpoczęły się już żniwa i choć to zbyt wcześnie, żeby z dużą dokładnością szacować zbiory, to w przypadku choćby pszenicy będą one raczej niższe niż zakładano do tej pory.

Co więc słychać na rynkach? Pojawiają się informacje o rozpoczętych żniwach; w USA i w Rosji zbiory opóźniają opady deszczu. Wolniej też toczą się żniwa we Francji, gdzie dotychczas zebrano ok. 10% areału, czyli mniej niż w zeszłym roku o tej samej porze.

Jak informuje serwis Kaack, najbliższy raport WASDE może zaskoczyć rynek, przede wszystkim ze względu na prognozę dotyczącą zbiorów pszenicy w Europie; dotychczasowa prognoza opiewała na 140,5 mln ton. Zdaniem specjalistów serwisu może okazać się jednak mocno zawyżona. Podobnie rzecz się ma z soją i kukurydzą w USA; tam opady przyszły zbyt późno i chociaż powierzchnie zasiewów są duże, to plony mogą być niższe niż do tej pory sądzono.

– W tej sytuacji należy się spodziewać, że mimo większego areału prognoza zbiorów kukurydzy nie będzie wyższa niż w czerwcu (387,75 mln ton). W przypadku soi, 122,74 mln ton w lipcu prognozowane przez WASDE w czerwcu będzie musiało zostać znacznie obniżone. Globalny bilans dla nasion soi byłby jednak nadal zadowalający. W czerwcowym WASDE USDA przewidział wzrost światowych zapasów końcowych na sezon 2023/24 o 21,5 mln ton do 122,5 mln ton, dzięki czemu nawet przy znacznie mniejszych zbiorach w USA wystarczyłoby towaru na rynku – informuje serwis Kaack.

Kwestia przedłużenia umowy zbożowej zdaje się nie mieć już tak znacznego wpływu na rynki. Chociaż nadal obowiązuje, to przez politykę Rosjan od pewnego czasu ukraińskie statki nie są odprawiane. Przy jednym statku dziennie wypływającym z Ukraińskim zbożem eksport tego kraju mógłby równie dobrze funkcjonować bez niej.