Skuteczne nawożenie pszenicy wiosną. Jaki nawóz i dawka gdy ruszy wegetacja roślin

Nawożenie pszenicy wiosną stosujemy od momentu ruszenia wegetacji roślin. Nawozimy przede wszystkim azotem oraz magnezem i siarką. Można też podać fosfor i potas, ale trzeba się liczyć z ich gorszym wykorzystaniem. Najlepiej sięgać po dobrze przyswajalny fosforan amonu oraz sól potasową.

Azot jest bardzo kosztownym, a jednocześnie podstawowym składnikiem plonotwórczym. Istotne jest zatem jego racjonalne stosowanie, bowiem ulega w glebie wielu przemianom i stratom w wyniku wymycia (głównie azotany) lub ulatniania do atmosfery (amoniak lub N cząsteczkowy).

Nawożenie pszenicy wiosną – podział dawki azotu

Dlatego ogólną dawkę N dzieli się na kilka części i stosuje doglebowo i dolistnie. Dobre wykorzystanie azotu przez rośliny stymulowane jest przez inne makro- i mikroskładniki, głównie: K, S, P, Mg, Mn, Cu i Mo.

W korzystnych warunkach glebowo-klimatycznych (optymalne pH, struktura gleby i jej wilgotność) oraz racjonalnych dawkach, azot wykorzystywany jest w 70-90 proc., niestety w praktyce często poniżej 50 proc.

Pszenica w przeliczeniu na 1 t ziarna pobiera do 28 kg N, choć przy wysokich plonach mniej – około 25 kg. Wiosną podajemy:

Pierwszą dawkę, tj. przeciętnie 50 proc. dawki całkowitej przed lub z chwilą ruszenia wiosennej wegetacji. Drugą dawkę (30-40 proc.) w fazie strzelania w źdźbło. Trzecią dawkę (do 20 proc.) przed lub po wykłoszeniu.

Wniesiony w pierwszej i drugiej dawce azot (zwykle w marcu lub kwietniu) decyduje o stopniu rozkrzewienia i liczbie kłosków i ziaren w kłosie, a więc o ostatecznym plonie ziarna.

Azot dopasowany do rozkrzewienia pszenicy

Nierozkrzewiona pszenica

Jeśli pszenica wiosną jest nierozkrzewiona, należy ją w miarę wcześnie zasilić zwiększoną dawką saletry amonowej (do 250 kg/ha) lub saletrzaku (do 300 kg/ha), ewentualnie RSM 28 lub 32 (odpowiednio do 250 lub 200 l/ha). Forma saletrzana azotu zawarta w tych nawozów, pobudzi dodatkowo rośliny do krzewienia, choć może osłabić ich mrozoodporność. Forma amonowa azotu, również zawarta w tych nawozach, nie stymuluje zbóż do krzewienia, ale też nie osłabia ich mrozoodporności.

Mocno rozkrzewiona pszenica

Jeśli pszenica po zimie jest nazbyt rozkrzewiona, należy zmniejszyć i opóźnić wiosenną dawkę N, by zlikwidować zbędne trzeciorzędne, nieproduktywne pędy, porażane w większym stopniu przez patogeny chorób grzybowych.

W takim przypadku, z pewnym opóźnieniem można też wysiać mocznik (100-150 kg/ha), ewentualnie siarczan amonu (do 150 kg), by dostarczyć dodatkowo siarkę. Nawozy te powinny być stosowane przed spodziewanym deszczem.

Optymalnie rozkrzewiona pszenica

Z kolei przy optymalnym zagęszczeniu roślin (350-450/m2) wystarczy wysiać w pierwszej dawce 68 kg/ha N (200 kg saletry amonowej), chyba że prognozowany jest dłuższy okres posuszny, wówczas można ją zwiększyć do 90 kg np. w postaci RSM S.

Wiosną pod pszenicę podaj magnez, siarkę i mikroelementy

Istotny w wiosennym nawożeniu pszenicy jest też magnez i siarka. Obydwa składniki można wnieść wczesną wiosną w postaci kizerytu lub doglebowej formy siarczanu magnezu, ewentualnie MagSul, w przeciętnej dawce 150-200 kg/ha.

Można je też dostarczyć dolistnie (w kilku opryskach) w postaci jedno- lub siedmiowodnego siarczanu magnezu, odpowiednio w stężeniu do 3 i 5 proc. Wskazany byłby także dodatek nawozów mikroelementowych, z podwyższoną zawartością Cu, Zn i Mn.

Przed wykłoszeniem pszenicy warto też dodać do roztworu nawozów dolistnych 50 g/ha boru (B), zaś wcześniej (głównie na kwaśnych glebach) do 10 g/ha molibdenu (Mo). Wiosną pierwszy oprysk dolistny zaleca się po 5-10 dniach od ruszenia wiosennej wegetacji.

Również niedobór fosforu i potasu w roślinach można złagodzić, choć nie zaspokoić w pełni ich potrzeb pokarmowych, stosując dolistnie nawozy z wysoką zawartością tych składników, zwykle ponad 50 proc. P 2 O 5 i 30 proc. K 2 O.

Przy widocznych objawach niedoboru azotu można też dodać do sporządzanego roztworu mocznik, w stężeniu zależnym od fazy rozwojowej pszenicy. W fazie krzewienia do 20 proc., w początkowej i końcowej fazie strzelania w źdźbło, odpowiednio: 15 i 10 proc., zaś po wykłoszeniu 5 proc.