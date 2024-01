Skarbówka sprzedaje maszyny. Atrakcyjne ceny wywoławcze

Na stronie Urzędu Skarbowego w Grajewie pojawiło się ogłoszenie o licytacji maszyn rolniczych. Do sprzedania są trzy kombajny, sieczkarnia a także robot do podgarniania pasz. Ceny wywoławcze sprzętu są sporo niższe od cen rynkowych.

Pierwszą z oferowanych maszyn jest kombajn Deutz-Fahr 4075 o szacunkowej wartości 81 900 zł. Cena wywoławcza maszyny to 61 425 tys. zł.

Kolejna maszyna to także kombajn Deutz-Fahra, tym razem model 4080 o wartości szacunkowej 54 000 zł. Licytacja rozpoczyna się od 40 500 zł.

Na licytacji pojawiła się sieczkarnia John Deere 6910 z przystawką. Licytacja startuje od 45 525 zł przy wartości rynkowej szacowanej na 56 700 zł.

Kolejny oferowany kombajn to tym razem New Holland TX 68 Plus. Maszyna na rynku kosztuje ok. 176 000 zł, tutaj licytacja rozpoczyna się od 132 000 zł.

Ostatnia maszyna to robot do podgarniania paszay Lely Juno 100 wyceniony na 33 300 zł, a dostępny już od 24 975 zł.

Licytacja sprzętu odbędzie się 2 lutego o godzinie 12 w Szczuczynie przy ulicy Łomżyńskiej 25.

– Ruchomości można oglądać 2 lutego 2024 r. w miejscu dozoru – w Szczuczynie przy ul. Łomżyńskiej 25 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi urzędu skarbowego pod numerem telefonu 516 197 154 – informuje Izba Administracji Skarbowej.