Seria 8, czyli zupełnie nowy ciągnik w ofercie Deutz-Fahra

Jak podaje producent w komunikacie prasowym, nowy model 8280 TTV, produkowany w Deutz-Fahr Land w niemieckim Lauingen, reprezentuje połączenie najbardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych “Made in Germany”. Został zaprojektowany i przewidziany najbardziej wymagających prac rolniczych. 8280 TTV uzupełnia gamę produktów z silnikami wysokiej mocy, które zostały opracowane dla zaspokojenia potrzeb wymagających rolników: dynamiczna moc, komunikacja, komfort i trwałość – to cztery filary na których oparto projekt tego modelu.

Model 8280 TTV został wyposażony w 6-litrowy, 6-cylindrowy silnik Deutz z dwoma turbosprężarkami, spełniający wymogi normy emisji spalin Stage V. Generuje moc maksymalną sięgającą 287 KM oraz moment 1226 Nm. Jednostkę napędową zaprojektowano z myślą o dostarczaniu najlepszych parametrów: dzięki dwóm turbosprężarkom i układowi wtryskowemu CommonRail z ciśnieniem maksymalnym 2000 bar, silnik bardzo szybko reaguje na zmiany obciążenia.

Innowacyjny układ napędowy, który powstał na bazie wieloletnich doświadczeń i długiej tradycji koncernu SDF Group to nowa przekładnia bezstopniowa SDF T7780.

Dwuzakresowa przekładnia modułowa została zestrojona ze sprzęgłami oraz układem hydrostatycznym, co zaowocowało powstaniem skrzyni biegów, która oferuje najlepsze właściwości w zakresie zarządzania strumieniem przekazywanego napędu, sprawnością i siłą uciągu.

Model 8280 TTV oferuje duża dynamikę i przyspieszenie (do prędkości 60 km/h), progresywną redukcję prędkości jazdy i błyskawiczne reakcje na zmiany obciążenia.

Układ hamulcowy przedniej osi z zewnętrznymi tarczami, przedni WOM z dwoma prędkościami Dual Speed, trzy prędkości wałka z tyłu, układ hydrauliczny CleanOil z oddzielnym zbiornikiem oleju oraz pompą LS o wydajności do 210 l/min, imponujące 90 litrów oleju dostępnego dla maszyn, podnośnik tylny o udźwigu 11000 kg oraz duża maksymalna masa dopuszczalna (16 ton), zapewniają najwyższą wszechstronność i wyjątkowe właściwości. Model 8280 TTV został zaprojektowany do jazdy z kołami o średnicy do 2,05 metra. Dzięki temu, dostępne są także koła 710/70R42.

Komunikacja

Komunikacja staje się jednym z kluczowych elementów optymalizacji i zarządzania praca nowoczesnego gospodarstwa (także w sposób zdalny). Z systemami CFS (Connected Farming System), nowy 8280 TTV zapewnia najwyższą wydajność:

Isobus (sterowanie do 200 sekcjami, zmienne dawkowanie, terminal uniwersalny)

“TIM” (Tractor Implement Management – certyfikowana funkcja sterowania ciągnika przez współpracującą maszynę)

SDF Guidance (zwiększona precyzja prowadzenia dzięki odbiornikowi SR20, modułowi CTM, funkcji Auto-Turn)

SDF Fleet Management zawierający roczną licencję (wszystkie główne dane na temat ciągnika dostępne w czasie rzeczywistym)

Agrirouter (platforma wymiany danych w chmurze lub przez port USB)

XTend (drugi monitor w ciągniku, łączność bezprzewodowa iMonitor3 z tabletem lub smartfonem)

Komfort

Deutz-Fahr opracował topowy ciągnik rolniczy, oferujący bezkompromisowy komfort eksploatacji. Inteligentny układ amortyzacji przedniej osi posiada trzy ustawienia (Auto, Normal i Soft). W połączeniu z amortyzacją pneumatyczną kabiny, automatyczną klimatyzacją, wysokiej klasy materiałami i dużą przestronnością wnętrza kabiny, opracowano komfortowe i ergonomiczne miejsce pracy operatora – czytamy w komunikacie.

Mocny pakiet oświetlenia LED o sile strumienia do 50000 lumenów, ergonomia kabiny oraz logiczne rozmieszczenie przyrządów sterowniczych, w tym najnowszej generacji wyświetlaczy gwarantuje najwyższy komfort w trakcie długich dni.

Komunikacja pomiędzy człowiekiem i maszyną w tym przypadku jest jeszcze łatwiejsza, wszystko dzięki unikalnemu iMonitorowi3 wyświetlającemu wszystkie funkcje.

Aby sprawić, że korzystanie z ciągnika będzie jeszcze bardziej relaksujące, kabina MaxiVision2 została w pełni odizolowana od przedziału silnika. Dzięki temu temperatura, wibracje i hałas nie przedostają się do wnętrza.

Trwałość

Także z punktu widzenia trwałości, nowy 8280 TTV marki Deutz-Fahr wyróżnia się oferując wydłużone okresy między-przeglądowe (1000 mth na wymianę oleju silnikowego oraz 1500 mth w przypadku oleju hydraulicznego) i łatwe czynności konserwacyjne. Widać to już po otwarciu pakietu chłodnic, który może być obsługiwany za pomocą jednej dźwigni. Czyszczenie pakietu chłodnic jest bardzo łatwe i szybkie do wykonania. Poziom płynów eksploatacyjnych jest widoczny dzięki odpowiednim wskaźnikom – informuje producent.

Dodatkowe stopnie serwisowe, złącze pneumatyczne oraz łatwo dostępna skrzynka bezpieczników to kolejne przykłady potwierdzające prostotę obsługi 8280 TTV.

Źródło: Deutz-Fahr