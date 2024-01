Rzepak drożeje i jest najdroższy w tym roku. Ceny zbóż na światowych giełdach 18.01.2024

Wczorajsza sesja na paryskim Matifie zakończyła się wzrostami cen. O ile w przypadku pszenicy i kukurydzy były one minimalne, to rzepak zdrożał znacząco, o 7,75 EUR/t do 436,75 EUR/t.

Wzrosłą również cena soi za oceanem o 7,75 ct do 1.213,50 ct/bu (410,37 EUR/t). Mocno zrewidowano prognozy zbiorów soi w Brazylii; ma to być 153,8 mln ton, a więc o 7,8 mln ton mniej niż zakładano dotychczas.

Pszenica zdrożała wczoraj o 0,50 EUR do 217,00 EUR/t w Paryżu i o 3 ct do 585,50 ct/bu (198,00 EUR/t). – W swoim comiesięcznym raporcie Strategie Grains zakłada zbiory pszenicy w nadchodzącym sezonie 2024/25 na poziomie 122,7 mln ton. Oznaczałoby to spadek o 2,1 mln ton w stosunku do grudniowej prognozy i o 2,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast zbiory jęczmienia szacuje się na większe niż w roku ubiegłym. Grudniowe szacunki na poziomie 52,7 mln ton zostały w nowym raporcie zwiększone o 0,7 mln ton do 53,4 mln ton – informuje Kaack.

Nadal bardzo wyraźny wpływ na rynek ma ziarno z regionu Morza Czarnego; brak konkurencyjności unijnej pszenicy doprowadził do redukcji prognoz eksportowych z 32,5 do 31,7 ml ton.

Niewiele działo się także w przypadku kukurydzy; jej cena wzrosła o 0,25 EUR/t do 187 EUR/t w Paryżu i o 1,75 ct do 444,00 ct/bu (160,87 EUR/t) w Chicago. Strategie Grains prognozuje produkcję kukurydzy w Europie na 63,5 mln ton wobec 63,6 mln ton przed miesiącem.