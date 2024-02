Rząd Ukrainy: Rozmowy z Polską? Załatwimy to w Komisji Europejskiej

Z inicjatywy Ukrainy spotyka się dziś w Brukseli Wspólna Platforma Koordynacyjna ds. Eksportu i Tranzytu Ukraińskich Produktów Rolnych. Omawiana będzie oczywiście sprawa blokady przejść na granicy polsko-ukraińskiej, którą Ukraina uważa za niedopuszczalną.

Protesty polskich rolników polegające na blokadzie przejść granicznych pomiędzy Polską a Ukrainą krytykują wszyscy przedstawiciele władz Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełeński w swoim codziennym wieczornym przemówieniu wygłoszonym 19 lutego powiedział:

„Tylko 5% naszego eksportu produktów rolnych przechodzi przez polską granicę. Tak naprawdę nie chodzi tu o zboże, ale raczej o politykę. Z perspektywy Kupiańska, leżącego w pobliżu granicy z Rosją, gdzie nie cichnie artyleria wroga, wieści z granicy z Polską wyglądają po prostu poniżająco”.

Wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olga Stefaniszyna cytowana przez portal Європейська Правда (Europejska Prawda) powiedziała o poinformowaniu o całej sytuacji Komisji Europejskiej; za szczególnie oburzające uznała „powstanie przeszkód w transporcie pasażerskim” odnosząc się do „rewelacji” ukraińskiej organizacji Укрзалізниця (Ukrzaliznycja) jakoby to „18 lutego, polscy protestujący zablokowali ruch pociągu pasażerskiego nr 119 Kijów – Chełm” w którym miało znajdować się 260 pasażerów, z których „bezwzględną większość” stanowiły kobiety i dzieci. Ruch pociągu miał zostać wznowiony dopiero „po interwencji polskiej policji i pracowników kolei”.

Komisja Europejska uwierzyła w te rewelacje. Jak donosi Europejska Prawda, rzecznik KE Olof Gill 19 lutego poinformował o zwołaniu na 20 lutego Wspólnej Platformy Koordynacyjnej ds. Eksportu i Tranzytu Ukraińskich Produktów Rolnych. Trzeba przyznać, że szybko.

Warto w tym kontekście przypomnieć słowa sekretarza stanu w MRiRW Michała Kołodziejczaka, który powiedział w dzisiejszej rozmowie w PolskimRadiu24, że minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski „w ogóle nie jest zainteresowany tym, żeby dojść do porozumienia” z Polską (pisaliśmy o tym tutaj ).

Tylko dlaczego zwalać całą winę na Solskiego? Przecież zupełnie nie tak dawno, miesiąc przed wyborami do polskiego Parlamentu, Michał Kołodziejczak poleciał do Brukseli, skąd miał nie wyjechać, zanim nie rozwiąże problemów polskiego rolnictwa… Przypomnijmy:

„Skoro PiS-owski komisarz rolnictwa nie jest w stanie nic załatwić i odwrócił się plecami do polskich rolników, to na szczęście dla polskiego rolnictwa jest ktoś, kto potrafi bezkompromisowo o to walczyć. Bardzo liczę na to, że pan Kołodziejczak będzie dużo skuteczniejszy niż cała PiS-owska machina, która jest do tego powołana” – mówił Donald Tusk, cytowany przez Rzeczpospolitą 7 września 2023 r.

Cóż, rolnicy wciąż na to liczą. Warto jednak pamiętać, że, jak pisał wielki polski poeta Zbigniew Herbert, nadzieja jest chlebem biednego.