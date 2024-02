Kołodziejczak: widzimy bardzo mocno nakręcanie protestów przez Prawo i Sprawiedliwość

Widzimy od kilku dni bardzo mocno napędzanie tych protestów [rolników] przez Prawo i Sprawiedliwość i wie pani, to daje dużo do zastanowienia. Słyszę też liczne zarzuty wobec obecnego resortu tutaj mówię jasno, konkretnie i odważnie: nie po to Agrounia, Michał Kołodziejczak tyle dni i miesięcy spędziliśmy na ulicy, żeby dzisiaj tych problemów nie rozwiązywać – mówił dziś w rozmowie z Sylwią Białek w programie Sygnały Dnia wiceminister Michał Kołodziejczak.

Na początku rozmowy Kołodziejczak został zapytany o publikację listy podmiotów importujących zboże z Ukrainy.

– To ten tydzień, trwają ostatnie analizy. Ja nie chcę też o tym wiele mówić, bo już kolejny raz i kolejny minister, który o tym opowiada. […]. [Analizy trwają pod] kątem co firmy mogły zrobić z danymi produktami, [trwa] informowanie też niektórych służb o tym, co będzie się działo, kto co kupował. Uważam, że ta sprawa nie została do tej do tej pory wyjaśniona, a trzeba zakończyć pewne dywagacje i rozmyślanie nad tym wszystkim. Temat trzeba zamknąć. Szokuje kilka rzeczy; ja szerzej wypowiem się w momencie też prezentowania tego wszystkiego, no ale szokuje jednak ilość tych produktów, szokują ceny też, które z jednej strony były bardzo niskie, z drugiej strony mnie dziwi, dlaczego ktoś sprowadzał produkty, które rzekomo były droższe – mówił Kołodziejczak.

– Widzimy firmy, które są powiązane z politykami czy z partiami politycznymi i nie mówimy tutaj o jednej partii politycznej, żeby też sprawa była jasna. Z drugiej strony działały te firmy zgodnie z prawem i tutaj jest pytanie, gdzie wtedy było państwo – dodawał.

Następnie Kołodziejczak odniósł się do dzisiejszych protestów rolników.

– Widzimy te dzisiejsze protesty, bo do tego chciałbym dzisiaj też przejść, nie można tutaj chować głowy w piasek […] wiele osób widzi słuszne postulaty polskich rolników, to, że wychodzą i mówią, co boli, co trzeba zrobić, co trzeba zmienić, ale widzimy też od kilku dni bardzo mocno nakręcanie tych protestów przez Prawo i Sprawiedliwość i wie pani, to daje dużo do zastanowienia. Słyszę też liczne zarzuty wobec obecnego resortu i dlatego tutaj mówię jasno konkretnie, odważnie: nie po to Agrounia, Michał Kołodziejczak tyle dni i miesięcy spędziliśmy na ulicy, żeby dzisiaj tych problemów nie rozwiązywać, nie po to tyle robiliśmy, żeby dziś udawać, że tych problemów nie ma. One są, ale to, co robi dzisiaj też Prawo i Sprawiedliwość, chcąc pokazywać te problemy, to jest wie pani, uciekanie od odpowiedzialności za problemy, które zrobili – zaznaczył wiceminister.

Następnie znów zaatakował Prawo i Sprawiedliwość.

– Te protesty są przeciwko PiS-owi, powiedzmy sobie jasno. Jeżeli ja widzę, że niektóre grupy Solidarności mówią, że będą strajkowały trzy dni w Warszawie, ale nie widzę chęci rozmowy… […]. Jeżeli ktoś chce tylko podymić, poszumieć dla szumu, to ja bym powidział jasno; jak skończą się krzyki, hałasy, jak będą wszyscy gotowi do rozmowy, to jestem gotowy choćby dziś […]. Dziś ważne jest wypracowanie wspólnego porozumienia rolników z Ministerstwem Rolnictwa, co będzie początkiem moim zdaniem bardzo potrzebnego podpisania porozumienia. Rolnicy, którzy mają słuszne postulaty, nie ci, którzy są polityczni, bo trzeba oddzielić ziarno od plew – stwierdził.

Kołodziejczak odniósł się także do polsko-ukraińskich rozmów dotyczących relacji handlowych.

– Jeżeli chodzi o działania z Ukrainą, jeżeli ja widzę że nasze dobre podejście Ukraińcy chcą wykorzystać… Tu ze strony ministra Siekierskiego było naprawdę takie podejście nie tylko polityka, ale też człowieka, katolika, człowieka z empatią, który mówił: dobra, dogadajmy się między sobą, żebyśmy i wy i my mogli normalnie żyć, ale kiedy ja widzę ostatnią rozmowę z ministrem rolnictwa Solskim z Ukrainy, który w ogóle nie był zainteresowany tym, żeby dojść do porozumienia… – relacjonował.