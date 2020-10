Rynek wieprzowiny: Wysokie koszty hodowli, a ceny niskie

Nie mamy dobrych wiadomości dla producentów trzody chlewnej w naszym kraju. W ostatnim tygodniu średnie ceny oferowane skupach za dostarczone tuczniki wzrosły jedynie o 5 groszy. Obecnie za dostarczony żywiec podmioty skupowe płacą od 3,50 do 4,80 zł za kilogram.

Natomiast w klasie S wynoszą one od 5,20 do 5,60 zł/kg, w klasie E od 5 do 5,90 zł/kg, w klasie U – od 5 do 5,50 zł/kg, a w klasie R od 4, 40 do 5,50 zł/kg. Oczywiście cena świń rzeźnych uzależniona jest od wielkości oraz mięskości odstawionej partii zwierząt.

Wielu hodowców narzeka, że pieniądze jakie otrzymali za sprzedane świnie nie pokrywają nakładów poniesionych na ich wyhodowanie. Nie jest do dobra prognoza dla producentów trzody chlewnej w naszym kraju. I jak zapowiadają eksperci, w najbliższym czasie niewiele na tym rynku jeśli chodzi o ceny się zmieni.