Rynek wieprzowiny stabilny. Kiedy możemy liczyć na ożywienie?

Rynek wieprzowiny jest ostatnio wyjątkowo stabilny. W Niemczech już 4 tydzień utrzymuje się cena 1,5 euro/kg (wbc), natomiast w naszym kraju w wadze żywej płaci się średnio 4,9 zł/kg, zaś w klasie E 6,55 zł/kg (stan na 12.04.2021).

Jak twierdzą specjaliści z KZP-PTCH, w najbliższych tygodniach ceny powinien napędzać sezon grillowy, jednak niepokojąca jest cały czas pandemia i dopiero masowe szczepienia i jej wyhamowanie mogą być prawdziwym odbiciem na rynku.

Tymczasem nadal w bardzo dobrej sytuacji jest Hiszpania, który w dalszym ciągu może eksportować duże ilości wieprzowiny do Chin. Duże do tego stopnia, że pojawiają się problemy z dostępnością kontenerów, w których zamrożone mięso trafia do Państwa Środka. Stąd też bardzo dobre ceny na Półwyspie Iberyjskim, wynoszące średnio 1,92 euro/kg (wbc).

Na podstawie danych KZP-PTCH