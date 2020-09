Rynek tuczników: zwiększony eksport do Chin nie podniesie znacząco cen w UE

Według Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej sytuacja na europejskim rynku tuczników jest zróżnicowana, a popyt na rynku chińskim nie wpłynie znacząco na ceny w Unii Europejskiej.

– W Niemczech, Holandii i Hiszpanii cena nie została zmieniona. W niektórych krajach ISN zanotował wzrosty cen: Dania (+4₵), Francja (+2₵), Austria (+2₵), Belgia (+1₵). Warto zauważyć, że we Francji wzrost ceny nastąpił po raz kolejny z rzędu. W Austrii dostawy żywca zakłady mięsne kompletują z pewnym wyprzedzeniem ze względu na niską podaż świń przeznaczonych na rzeź – mówi Aleksander Dargiewicz, prezes KZP – PTCH

Zdaniem KZP – PTCH impuls do wzrostu cen w niektórych krajach unijnych pochodzi z rosnącego eksportu do Chin.

– Nie należy jednak spodziewać się, że zwiększony eksport do Chin znacząco podniesie ceny żywca wieprzowego w Unii Europejskiej. Na zakłady przetwórcze ciągle oddziałuje pandemia Covid-19, a wprowadzone zasady sanitarne ograniczyły możliwości ubojowe wielu przetwórców – dodaje Dargiewicz.

W Polsce ceny oferowane za tuczniki są na tym samym poziomie co w ubiegłym tygodniu. Za dostarczony do ubojni żywiec hodowcy mogą otrzymać od 4 do 5, 20 zł/kg.