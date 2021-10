Rynek drobiu. Aktualne ceny nie zadowalają hodowców

Polska jest już wprawdzie krajem wolnym od ptasiej grypy, ale jej konsekwencje jeszcze przez dłuższy czas będą odczuwalne dla producentów drobiu.

Obecnie ubojnie hodowcom oferują za dostarczone kurczaki brojlery od 3,60 zł/kg do 4,00 zł/kg, a za kury od 1,60 do 2,80 zł/kg. Jak zwykle najdroższe są indyki. Za kilogram żywca trzeba zapłacić od 5 do 5,19 zł/kg.

Dla hodowców nie są to cenowe rewelacje. Związku ze znacznym wzrostem kosztów produkcji często są one poniżej lub na granicy opłacalności. Ceny pasz, szczególnie tych opartych na soi znacznie wzrosły. W skupach w bardzo dobrej cenie jest też pszenica.

Taki stan rzeczy na pewno cieszy producentów zbóż, a hodowców zwierząt przyprawia o zawrót głowy.