Rynek ciągników: w marcu 2021 zarejestrowano aż o 67 proc. ciągników więcej niż w marcu zeszłego roku

W marcu br. zanotowano bardzo duży wzrost rejestracji nowych ciągników względem poprzedniego miesiąca. Zarejestrowano aż 1409 szt. nowych ciągników, to o 561 szt. więcej niż przed miesiącem. To również zdecydowanie więcej niż w marcu 2020 roku, kiedy zanotowano 844 rejestracje.

Porównując marzec 2021 do marca 2020 to wzrost aż o 67 proc. Również imponująco wygląda liczba rejestracji od początku roku. W pierwszym kwartale 2021 zarejestrowano

2870 szt. nowych ciągników. To o 756 szt. więcej niż w analogicznym okresie rok temu. To daje wzrost o 35,8 proc.

Najpopularniejsze marki

Po pierwszym kwartale 2021 roku liderem jest marka New Holland z 588 rejestracjami (145 szt. więcej niż rok wcześniej). Taka ilość pozwoliła na osiągnięcie 20,5 proc. udziałów rynkowych.

Na drugie miejsce awansowała marka Kubota (trzecie miejsce miesiąc wcześniej). 312 szt.

zarejestrowanych nowych ciągników (85 więcej niż w 2020) dało 10,9 proc. udziałów rynkowych.

Zetor po trzech miesiącach 2021 roku osiągnął 286 rejestracji (78 szt. więcej niż rok wcześniej) i 10,0 proc. udziałów rynkowych. Tylko o jedną sztukę mniej zarejestrowano maszyn marki John Deere. 285 szt. to o 61 szt. więcej niż w pierwszym kwartale 2020 roku. Taki wynik daje 9,9% udziałów rynkowych.

Deutz Fahr zajmuje piąte miejsce. Zarejestrowano 264 ciągniki tej marki (10 szt. więcej niż rok wcześniej), co pozwoliło na osiągnięcie 9,2% udziałów rynkowych. Case IH spada na szósta pozycję z liczbą 244 szt. (109 szt. więcej niż w 2020 r). Udziały tej marki po

pierwszym kwartale to 8,5 proc.

Liderzy w poszczególnych kategoriach mocy

Po pierwszych trzech miesiącach 2021 roku liderem w najniższej kategoriach mocy do 30 KM jest marka Kubota. W przedziałach mocy od 30 do 50 KM liderem, tak jak przed miesiącem, jest marka Arbos.

W kat. 51-70 KM liderem ponownie jest Kubota. W przedziałach mocy od 71 do 200 KM liderem jest marka New Holland. W kategorii powyżej 200 KM liderem jest Valtra.

Średnia moc

Średnia moc ciągników nowo rejestrowanych w pierwszym kwartale 2021 roku była najwyższa w województwie dolnośląskim i wynosiła 156,1 KM. Kolejne to warmińsko-mazurskie ze średnią 155,9 KM.

Topowe modele

W okresie styczeń-marzec 2021 roku najpopularniejszym modelem ciągnika był Zetor Major CL 80. Zarejestrowano 116 szt. tego modelu. W tym samym czasie zarejestrowano 86 szt. ciągników Deutz Fahr 5110G. Na trzecim miejscu jest model marki New Holland: T6.125 – 68 szt. Czwarte i piąte miejsce to również modele marki New Holland, odpowiednio T4.75S – 59 szt. i TD5.85 – 53 szt.

Ciągniki nowe pochodzenia zagranicznego

Tutaj zdecydowanym liderem jest Belarus; 233 sprzedane ciągniki do końca marca dałyby białoruskiej marce 7. miejsce w klasyfikacji łączonej.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych