Rozwój małych gospodarstw. Co warto przeanalizować przed złożeniem wniosku? Porady od ARiMR

Nabór wniosków do programu do programu „Rozwój małych gospodarstw” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadzić od 28 września do 27 października br. W rozmowie z nami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa radzi na co, uważać, aby nie stracić wsparcia.

Program „Wsparcie na Rozwój Małych Gospodarstw” dotyczy gospodarstwa o wartości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro. Nabór wniosków do tego programu ARiMR będzie prowadzić od 28 września do 27 października br. Rolnik będzie musiał przedłożyć biznesplan dotyczący rozwoju swojego gospodarstwa, w którym przedstawi koncepcję zmian w gospodarstwie służących zwiększeniu orientacji rynkowej gospodarstwa, w tym zmiany w zakresie wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/produkcji rolnej.

Płatność będzie wypłacana w dwóch ratach:

120 tys. zł – gospodarstwa rozpoczynające działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw oraz gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną.

100 tys. zł – pozostałe.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w rozmowie z nami poinformowała, że program „Rozwój małych gospodarstw” ma inny charakter niż pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dlatego – choć dofinansowanie dotyczy małych gospodarstw – nie można mówić, że planowany nabór stanowi kolejną edycję działania znanego rolnikom z poprzedniej unijnej perspektywy, w przypadku którego premia wynosiła nie 100 tys. zł bądź 120 tys. zł, a 60 tys. zł, i przyznawana będzie gospodarstwom o wielkości ekonomicznej w roku wyjściowym poniżej 25 tys. euro, a nie – jak było wcześniej – 13 tys. euro.

ARiMR podkreśliła, że korzystający ze wsparcia w ramach „Rozwoju małych gospodarstw” powinni mieć przede wszystkim mieć świadomość zakresu, charakteru, ram czasowych i możliwości wykonania zawartych w umowie zobowiązań. Wymaga to przede wszystkim rzetelnego przeanalizowania sytuacji gospodarstwa i jego otoczenia rynkowego w kontekście możliwości osiągnięcia założonych celów, w tym przede wszystkim wzrostu wartości sprzedaży brutto wytwarzanych produktów rolnych. Ponadto należy wziąć pod uwagę między innymi ryzyka związane z możliwością osiągnięcia wymaganego wolumenu produkcji (np. nieurodzaj) jak i wartości sprzedaży (niestabilność cen, zmienny popyt).

ARiMR informuje, że środków otrzymanych na rozwój małych gospodarstw nie można przeznaczyć na: hodowlę zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego); uprawę roślin wieloletnich na cele energetyczne; prowadzenie działalności w ramach niektórych działów specjalnych produkcji rolnej (hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych, kotów rasowych, entomofagów) i zakup sprzętu pszczelarskiego refundowany w ramach interwencji PS WPR 2023-2027.