Rozsiewanie Amazone ZA-M EasySet za naciśnięciem przycisku

Do sprawdzonej serii rozsiewaczy dwutarczowych ZA-M firma Amazone opracowała komputer EasySet, obsługiwany łatwo z poziomu ciągnika. Komputer ten umożliwia elektryczne sterowanie zasuwami dozującymi rozsiewacza ZA-M.

Pozwala to na zamykanie lub otwieranie obu zasuw dozujących na poprzeczniaku przez naciśnięcie przycisku. W klinach kierowca może uruchamiać zasuwy po prawej i lewej stronie niezależnie od siebie. Diody na komputerze EasySet wskazują, czy zasuwy są otwarty, czy zamknięte. Dodatkowo komputer obsługowy umożliwia łatwe, dynamiczne dopasowanie dozowanej ilości osobno dla każdej strony. Otwarcie zasuwy dla każdej strony jest wówczas wskazywane na wyświetlaczu. Pozwala to na wyjątkowo łatwe dopasowanie ilości nawozu w trakcie pracy odpowiednio do zapotrzebowania.

ZA-M Easy można bez trudu zamontować w ciągniku, ponieważ do sterowania zasuwami nie jest potrzebna instalacja hydrauliczna i dzięki temu nie jest konieczne montowanie przewodów hydraulicznych, lecz jedynie kabla. W przypadku wybrania dodatkowego urządzenia do rozsiewu granicznego (Limiter) należy przewidzieć do niego jedno gniazdo hydrauliczne podwójnego działania. Pozycja Limitera jest wówczas wskazywana przez diodę w komputerze EasySet. ZA-M Easy jest doskonałym urządzeniem, wprowadzającym możliwość obsługi rozsiewacza przyciskiem.

Seria rozsiewaczy nawozów ZA-M obejmuje trzy podstawowe modele o pojemności 1000 l, 1200 l i 1500 l, które można rozbudować do maks. 3000 l za pomocą odpowiednich nadstawek. Pracujące z małą prędkością mieszadła zapewniają równomierne i bezpieczne prowadzenie nawozu. Możliwe szerokości robocze od 10 m do 36 m umożliwiają wyjątkowo elastyczne zastosowanie ZA-M Easy. Rozsiewacz dwutarczowy jest idealną maszyną do wielu gospodarstw rolnych, które przy rozsiewaniu nawozów kładą nacisk na łatwą obsługę i niezawodność.

