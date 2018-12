Rośliny włókniste i zielarskie w innowacyjnej gospodarce

Konferencja „Polskie rośliny włókniste i zielarskie dla innowacyjnej biogospodarki” została zorganizowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie otworzył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. W konferencji wzięła udział dyrektor Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich dr hab. Małgorzata Zimniewska, która podkreśliła, że warto stawiać na uprawę roślin włóknistych.

− Obserwujemy światowe trendy i wzrost zainteresowania konopiami. Aktualnie pod przewodnictwem Instytutu rozwija się uprawa roślin konopnych na cele nasienne. Instytut zawarł bardzo korzystne kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej na dostawę nasion konopi polskiej odmiany Białobrzeska. Ta odmiana konopi jest wypracowana przez Instytut i jesteśmy właścicielem tej odmiany. Okazała się ona dla Amerykanów najbardziej wartościową odmianą, spełniającą wszystkie wymagania stawiane konopiom przez amerykańskich odbiorców – powiedziała dr hab. Małgorzata Zimniewska.

Dyrektor Zimniewska zapewniła, że Instytut cały czas rozwija uprawę konopi w Polsce, kontraktuje uprawy i zawiera umowy z rolnikami, a polscy rolnicy bardzo chętnie nawiązują współpracę z Instytutem w tym zakresie, gdyż mają zapewniony zbyt dla swoich plonów. Pracownicy Instytutu służą profesjonalnym doradztwem w zakresie uprawy. Instytut stosuje także dopłaty do uprawy konopi. Jakość tych upraw jest kontrolowana przez Instytut. Nasiona muszą być najwyższej jakości. Jeżeli nasiona spełniają odpowiednie wymagania, wówczas Instytut odbiera całe plony nasion od wszystkich rolników.

Konopie to roślina, która nie tylko dostarcza nasion, ale wiechy konopne są wykorzystywane w farmacji oraz w produkcji suplementów diety, a włókna konopne – do celów tekstylnych. Roślina konopna, jako biomasa po odziarnieniu, jest cennym źródłem energii i możliwe jest jej wykorzystywanie do produkcji bioetanolu drugiej generacji, który może być dodatkiem do paliw płynnych.

Obecny na konferencji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że w tego typu produkcji rolniczej widzi jeden z obiecujących kierunków rozwoju polskiego rolnictwa.

− Polska jest liczącym się producentem żywności w Europie, jednak na świecie nie możemy konkurować z krajami, które są potentatami w produkcji żywności. Dlatego musimy szukać sposobów na wyróżnienie się na tle oferty całego świata. Musimy szukać mechanizmów, które sprowadzą rolnictwo na nowe tory i je wzmocnią – podkreślił minister.

Szef resortu rolnictwa wyraził nadzieję, że w tej kwestii sprawdzą się polskie instytuty badawcze podległe MRiRW oraz rolnicze uczelnie wyższe.

− Dzisiejsza konferencja pokazała, jak wiele Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich osiągnął przez lata, ile ma patentów i projektów. Potencjał zarówno w zakresie uprawy roślin włóknistych, jak i ziół jest w tych czasach ogromny. Zapotrzebowanie na zioła rośnie, a Polska może być ich producentem, zamiast importerem. Dla rolnictwa umiejętność wyszukiwania i wykorzystania rozmaitych nisz, nawet tych zapomnianych, jak rośliny włókniste, jest przyszłością – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Źródło: MRiRW