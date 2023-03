Rolnik ma obornik, ma pole. Co ma udowadniać? Wojciechowski o geotagowanych zdjęciach [video]

Wczorajsza debata pomiędzy ministrem rolnictwa Litwy, wiceministrem rolnictwa Czech, ministrem Kowalczykiem i komisarzem Wojciechowskim zdominowana była przez temat importu zbóż z Ukrainy. Rozmawiano jednak także o planach strategicznych, a komisarz Wojciechowski wyraził swoje ubolewanie wobec skomplikowanych przepisów, które pojawiły się w Polsce w kontekście płatności w nowej WPR.

– Ja ubolewam, że pojawiły się zupełnie dla mnie niezrozumiałe trudności administracyjne jak na przykład te zdjęcia [geotagowane w ramach ekoschematu “wymieszanie obornika z glebą 12 godz. od aplikacji, red.]. Ja nie wiem, kto to wymyślił. To ktoś na szczeblu urzędniczym, Komisja Europejska niczego takiego nie nakazywała. Jest wiele takich przykładów. To trzeba w zarodku likwidować. Jeżeli rolnik jest hodowcą – ma krowy, ma obornik, no to wiadomo. Ma obornik, to wywiózł na pole. Co ma udowadniać? To jest oczywiste. Mam nadzieję, że to zostanie szybko wyjaśnione – mówił Wojciechowski.

Komisarz odniósł się także do planów ograniczenia zużycia ŚOR.

– Nie może być tak, że kraj, który ma 9 kg pestycydów na hektar i kraj, który ma 0,5 albo 2 kg (przypadek Polski) będzie tak samo traktowany. W Komisji Europejskiej byłem w tej sprawie sam, ale już jest i większość państw członkowskich i stanowisko Parlamentu Europejskiego, wszystko jest na dobrej drodze – mówił Wojciechowski.