Rok 2022 rokiem konopi Henola. IWNiRZ ogłasza projekt HenolaHemp

Program Konopny Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich uruchamia projekt HenolaHemp. Zakłada on zbadanie parametrów dużej ilości plantacji towarowych konopi włóknistych odmiany Henola w zróżnicowanych warunkach glebowych i pogodowych w Polsce w kontekście czynników wpływających na wzrost wydajności plonu ziarna z ha.

Program Konopny Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ), którego rolą jest propagowanie upraw tej rośliny, transfer wiedzy w obszarze agrotechniki i przetwórstwa w celu zwiększenia popularności konopi włóknistych w Polsce i na świecie zachęca do uczestnictwa w projekcie HenolaHemp. Każdy jego uczestnik niezależnie od areału uzyska rabat (30 proc.) na zakup certyfikowanego materiału nasiennego, a w zamian przekaże do Instytutu krótki raport dotyczący przeprowadzonej uprawy. Ponadto będzie objęty wsparciem agrotechnicznym oraz uzyska atrakcyjne warunki cenowe w przypadku zlecenia IWNiRZ usług przetwórstwa nasion, słomy i analiz laboratoryjnych. Zapisy do projektu Instytut przyjmuje do 28 lutego 2022 poprzez formularz na stronie henolahemp.pl

Dlaczego Henola?

Od kilku lat sektor konopi przemysłowych przeżywa globalny renesans. Był czas na wzmożone zainteresowanie produktami z CBD, a obecnie nastał czas dla nasion konopnych. Branża spożywcza dostrzega walory odżywcze tej wyjątkowej rośliny co widać przede wszystkim na półkach sklepowych, gdzie pojawiają się m.in. batony konopne, olej, mleko, nawet proteiny konopne. To z kolei zwiększa popyt na nasiona, które powoli stają się kluczowym produktem konopnym na rynku.

Odpowiedzią na rosnący popyt na nasiona konopne jest oferowana przez IWNiRZ wysoko plenna odmiana Henola. Jej plon na poziomie 1,5 – 2,5 t/ha praktycznie dyskwalifikuje konkurencje. Wysokość nie rodzi problemów przy zbiorze, okres wegetacji pozwala na bezpieczny zbiór na przełomie sierpnia i września.

Henola (KR 2017) z roku na roku zyskuje coraz większe grono entuzjastów zarówno w Polsce jak i zagranicą. Uzyskała aprobatę Colorado Department of Agriculture, USA oraz Canadian Seed Grower’s Associaciation. Nasiona posiadają bardzo korzystny stosunek kwasów tłuszczowych.