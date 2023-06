Nowe tureckie maszyny na polskim rynku. Ile kosztują 3-metrowy siewnik zbożowy i rozsiewacz do nawozów? (video)

Barlas to turecka firma specjalizująca się przede wszystkim w technice siewu. Ma ona swą polską siedzibę w Ząbkowicach Śląskich, nie może więc dziwić jej obecność podczas targów Opolagra. Tam właśnie rozmawialiśmy z przedstawicielem firmy, Kamilem Smyklą.

Podczas tegorocznej wystawy Opolagra firma Barlas zaprezentowała 3 maszyny interesujące z punktu widzenia zastosowań rolniczych. Pierwszą z nich był siewnik zbożowy o szerokości roboczej 3 metrów wyposażony m.in. w dwutalerzowe redlice i możliwość równoległego wysiewu nawozu.

Kolejna maszyna to 6-rzędowy siewnik punktowy Lynx 6 z możliwością regulacji odległości pomiędzy redlicami i podsiewu nawozu. Kolejna maszyna to dwutarczowy rozsiewacz do nawozów o nazwie Fortuna. Prezentowaną na Opolagrze maszynę wyposażono w skrzynię o pojemności 1000 litrów, jednak występuje ona w kilku wariantach o pojemnościach od 600 do 1250 litrów.

Ile kosztują prezentowane podczas Opolagry maszyny Barlasa? O tym dowiecie się Państwo z materiału video.