Rafał Piechaczek zwycięzcą SkillaPoland w konkurencji mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych

W dniach 23-25 listopada br. w Gdańsku odbyły się zawody SkillsPoland, które stanowiły eliminacje do przyszłorocznych międzynarodowych zawodów EuroSkills.

W konkurencji mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych zwycięzcą został Rafał Piechaczek – student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rafał, tak jak pozostali uczestnicy, brał wcześniej udział w konkursie Student na Medal, organizowanym przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Konkurs ten był przepustką do udziału w zawodach SkillsPoland. Po trzydniowych zmaganiach, Rafał okazał się najlepszy spośród pięciu uczestników rywalizacji. W przyszłym roku to on będzie reprezentował nasz kraj w konkurencji mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych na zawodach EuroSkills, które odbędą się na początku września w Gdańsku. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych będzie partnerem tego wydarzenia i patronem konkurencji mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych.

Rafałowi serdecznie gratulujemy. Teraz przed nim przygotowania do zawodów pod okiem eksperta dr Mirosława Czechlowskiego, który odpowiadał pod kątem merytorycznym za przygotowanie zadań w konkursie. Dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalne przygotowanie zadań. Podziękowania należą się również sponsorom zawodów, którymi były John Deere Polska oraz Interhandler JCB.

WorldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez prestiżowe, międzynarodowe konkursy WorldSkills i EuroSkills. SkillsPoland to pierwszy krok w drodze do rywalizacji na EuroSkills 2023, które za rok odbędzie się w Gdańsku. Po raz pierwszy zawody tej rangi odbędą się w Polsce. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest głównym partnerem konkurencji mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych. Laureaci konkursu Student na Medal, organizowanego przez Izbę, rywalizowali, by za rok wziąć udział w zmaganiach międzynarodowych na EuroSkills 2023. EuroSkills i WorldSkills to konkursy, w których rywalizuje 31 państw z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills. Towarzyszą im rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Konkursy mają zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych