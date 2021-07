PZPRZ domaga się urealnienia stawek dopłat do paliwa rolniczego

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych apeluje do ministra rolnictwa o zwiększenie zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego do 126 l ON/ha.

– Uważamy, że liczba litrów ON objęta zwrotem podatku akcyzowego powinna wynosić 126 litrów ON/ha, a nie 110 1 ON/ha, jak jest to proponowane w procedowanym projekcie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Doceniam nową propozycję resortu rolnictwa. Jednocześnie jednak stanowczo apeluje o urealnienie tej stawki do rzeczywistego średniego zużycia tj. 126 1 ON/ha, gdyż tylko taki limit rekompensuje rolnikom poniesione nakłady na produkcję rolniczą, wobec systematycznego wzrostu cen środków do produkcji rolnej i przyczynia się do poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce – mówi Stanisław Kasperczyk, prezes PZPRZ.

Producenci zbóż od lat postulują o przyjęcie takiej właśnie stawki – 126 1 ON/ha, a także o podniesienie wysokości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego do wysokości rzeczywistej i zmniejszenie biurokracji, która pozwoli obniżyć koszty obsługi prowadzonej przez gminy. Proponowana aktualnie przez resort rolnictwa stawka 110 1 ON/ha jest nadal zbyt niska i nie odzwierciedla realiów pracy w gospodarstwie rolnym.

Stawka, o którą stanowczo apeluje PZPRZ wynika z wyliczeń Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Dzięki tym analizom dokładnie wiemy, ile zużywa się ON na 1 ha przy poszczególnej produkcji roślinnej, jak również dokładnie wiemy, jaka jest średnia zużycia ON na I ha. Zwracamy uwagę, że nie mówimy o skrajnej wartości, np. 300 1/ha ON a o średniej, która wynosi 126 1/ha ON i ta wartość powinna być przyjęta za podstawę do naliczania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – uzasadnia Kasperczyk.