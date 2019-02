Pszenica 2019 – Więcej i drożej

Według szacunków IGC (International Grains Council), produkcja pszenicy na świecie w sezonie 2019/20 wzrośnie o 2% r/r, do 751 mln ton. Wzrost produkcji będzie możliwy również w Unii Europejskiej, oczywiście przy braku anomalii pogodowych, takich jak ubiegłoroczna susza.

– Czynnikiem wspierającym wzrost powierzchni upraw tego zboża w krajach Wspólnoty jest spadek powierzchni zasiewów rzepaku, spowodowany w dużej mierze pogorszeniem się relacji cen rzepak-pszenica. Według IGC, powierzchnia upraw pszenicy w UE wzrosnąć może o 5%, do 26,6 mln ha – najwyższej od sezonu 2016/17 – informuje zespół Analiz Makroekonomicznych Banku PKO BP.

Zakładając realizację wstępnych oczekiwań co do zbiorów i zapasów końcowych pszenicy na świecie (szczególnie u głównych eksporterów), światowa podaż tego zboża w sezonie 2019/20 może być wyższa tylko o 0,7% r/r, co przy wzroście konsumpcji będzie czynnikiem pozytywnym dla wzrostów cen.

Źródło: PKO BP