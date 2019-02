Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Poczta Polska zapraszają wszystkie szkoły i domy kultury do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”.



Trzecia edycja konkursu, organizowana pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady”, poświęcona jest tematyce ratowania starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększania różnorodności biologicznej polskiej przyrody.

Celem konkursu jest stworzenie projektów znaczka pocztowego do hasła „Przywróćmy tradycyjne sady”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie sady, ze starymi odmianami drzew owocowych, uprawiane metodami ekologicznymi, niepowodującymi negatywnego wpływu na środowisko, do hasła „Przywróćmy tradycyjne sady”.

Myśląc o tradycyjnych sadach, należy zwrócić przede wszystkim uwagę na: cechy drzew starych odmian (jabłoni, grusz, śliw, czereśni, wiśni, brzoskwiń), naturalne metody uprawy, wprowadzanie roślin towarzyszących, sojuszników, sposoby walki z szkodnikami i chorobami.

Jak podkreślają organizatorzy „Świat oczami młodych” to jedyna okazja dla młodzieży do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych wydanych przez Pocztę Polską , które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2019 roku.

Znaczki, oprócz wartości praktycznej oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element proekologicznej edukacji, wpisującej się w misję Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej.

– Wierzymy, że konkurs wypromuje wśród młodych ludzi kolekcjonowanie znaczków, a budowana wokół projektu wartość dodana – wiedza o różnorodności biologicznej, roli tradycyjnych odmian drzew owocowych oraz ekologicznych metodach uprawy żywności – zainspiruje młodzież do głębszego zainteresowania się tą tematyką, a w dłuższej perspektywie wpłynie na ich wybory, nie tylko żywieniowe, ale również proekologiczne – informuje Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Na nagrodę główną oraz wyróżnienia składają się nagrody rzeczowe dla autora projektu oraz koordynatora konkursu. Łączna wartość nagród wynosi 10 tysięcy złotych.

Rejestracja placówek trwa do 19 marca 2019 roku. Do 14 maja 2019 roku placówki mają czas na przeprowadzenie konkursów wewnętrznych i nadsyłanie prac konkursowych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursu w pierwszej połowie czerwca 2019 roku. Natomiast we wrześniu 2019 roku odbędzie się wernisaż połączony z wręczeniem nagród.

Źródło: BOŚ