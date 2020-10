Protest rolników w Warszawie przeciwko przyjęciu “Piątki dla zwierząt Kaczyńskiego” – 13.10.2020

Dziś ( 13.10.2020 ) w Warszawie odbywa się kolejny pretest rolników przeciwko przyjęciu tzw. piątki dla zwierząt Kaczyńskiego. Ich zdaniem zaproponowane przez autorów ustawy nowe przepisy prawne szkodliwe są dla polskiego rolnictwa.

Z każdą godziną przybywa rolników, widzimy kolejny autokary wjeżdżające do Warszawy. Od rana na ulicach Warszawy jest mnóstwo funkcjonariuszy policji.

Protest rozpoczął się na placu Zawiszy w Warszawie. Protestujący przejdą od Placu Zawiszy Alejami Jerozolimskimi do ronda Gaulle’a, Nowym Światem do Placu Trzech Krzyży, ul. Hożą pod Ministerstwo Rolnictwa na ul. Wspólną. Dalej Marszałkowską do Wiejskiej pod Parlament RP. Przewiduje się zakończenie protestu ok. godz. 15.00.

Wkrótce kolejne informacje.