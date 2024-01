Prosty, tani ciągnik? Odpowiedź nadchodzi z Indii (video)

TAFE to kolejna marka obok znanych już nam Farmtraca i Solisa pochodząca z Indii. Historia tej marki sięga lat 60. ubiegłego wieku, a jej portfolio obejmuje m.in. ciągniki na licencji Massey’a Fergusona oraz znane nam ciągniki IMT z byłej Jugosławii. Czy uda jej się osiągnąć sukces na rynku europejskim?

Oprócz wspomnianych ciągników TAFE ma bogate portfolio własnych konstrukcji jak choćby nowy ciągnik 7515 zaprezentowany podczas tegorocznych targów Agritechnica. Obecnie jest to największy i najmocniejszy ciągnik indyjskiego producenta, który jest dopuszczony do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. I to z własnym, autorskim silnikiem. Dysponuje on mocą 75 koni mechanicznych, a do spełnienia normy emisji nie potrzebuje układu SCR; jest tu tylko filtr DPF i zawór EGR. Ciągnik wyposażono także w autorską skrzynię biegów 12×12. Cena ciągnika to ok. 40 tys. euro.

Firma prezentuje także ciągniki z przeznaczeniem do sadów, ogrodów oraz firm komunalnych, jednak to, co zaskoczyło nas najbardziej to system telematyczny, który TAFE chce wprowadzić wraz ze swoimi ciągnikami na rynek.