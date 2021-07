Projekt Gleba w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Skrzypiec

Projekt Gleba to program mający na celu poprawę właściwości gleby. W RSP Skrzypiec został on wdrożony z kilku powodów, wśród których jednym z najistotniejszych były dobre opinie o jego skuteczności. Głównym założeniem podczas wdrażania programu było to, aby nie podniósł on kosztów produkcji, wpływając tym samym pozytywnie na bilans ekonomiczny gospodarstwa. Jak Projekt Gleba funkcjonuje w RSM Skrzypiec? O tym opowiedzieli nam prezes Spółdzielni Jarosław Mormul i jej agronom, Mirosław Maćków.

RSP Skrzypiec działa na 800 ha. Na uprawianych polach występują gleby o zróżnicowanej bonitacji; od klasy III a po klasę VI, z przewagą gleb klasy IV a. W większości są to gleby ciężkie, bardzo zwięzłe. Spółdzielnia posiada fermę kur niosek i od 30 lat w nawożeniu organicznym wykorzystywany jest pomiot kurzy.

Na polach Spółdzielni 400 ha upraw zajmuje pszenica ozima, 200 ha zajmuje rzepak, a na pozostałym obszarze uprawiana jest kukurydza na ziarno.