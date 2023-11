Producenci nawozów zarabiają na wojnie. Komisja Europejska po stronie rolników czy wielkiego przemysłu? 

Komisja Europejska nosi się z zamiarem dalszego wspierania finansowego producentów nawozów sztucznych – tym razem z powodu wojny pomiędzy Izraelem i Hamasem. Informacje takie przekazuje włoskie POLITICO.

Po wybuchu wojny na Ukrainie ceny gazu wystrzeliły w górę, a wiele zakładów produkujących nawozy sztuczne zamykało linie produkcyjne lub przynajmniej zmniejszało produkcję, by ograniczyć straty. Ponieważ konsekwencje wojny dotknęły całą gospodarkę Unii Europejskiej, Komisja Europejska przyjęła 23 marca 2022 r. “Tymczasowe ramy kryzysowe”, które miały umożliwić państwom członkowskim finansowe wsparcie zagrożonych sektorów. Ten mechanizm był sukcesywnie co kilka miesięcy aktualizowany, a obecnie Komisja zastanawia się nad przedłużeniem środków obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. na rok 2024.

Jest to wywołane konsekwencjami ataku terrorystycznego palestyńskiego Hamasu na Izrael, w konsekwencji którego wstrzymane zostały prace wydobywcze na izraelskim polu gazowym Tamar oraz przesył gazu z Izraela do Egiptu. Ponieważ Egipt reeksportował nadwyżki importowanego gazu do Unii Europejskiej, ceny gazu na giełdach ponownie wzrosły.

Szkopuł w tym, że, wg informacji podanych przez Politico, przemysł nawozowy wcale nie poniósł strat w wyniku wzrostu cen gazu, ponieważ zakłady podniosły ceny nawozów znacznie powyżej wzrostu kosztów produkcji.

“Jak wynika z analizy przeprowadzonej wcześniej w tym roku przez grupy zwolenników IATP i GRAIN, pomimo gwałtownego spadku cen gazu, producenci nawozów nadal odnotowali rekordowe zyski w 2022 r.” – informuje Politico.

Nie przeszkadza to sektorowi w popieraniu propozycji KE przedłużenia wsparcia finansowego:

„Popieramy to przedłużenie, ponieważ istnieje realne ryzyko, że ceny gazu mogą się naprawdę pogorszyć” – powiedział Politico Antoine Hoxha, dyrektor generalny grupy Fertilizers Europe, jednego z największych producentów nawozów w Europie.

W opinii Pascoe Sabido, działacza Corporate Europe Observatory (CEO) – “grupy badawczej, której celem jest ujawnienie i zakwestionowanie uprzywilejowanego dostępu i wpływu, jakim cieszą się korporacje i ich grupy lobbystyczne w kształtowaniu polityki UE” stosunki pomiędzy Komisją Europejską a przemysłem są niepokojące:

“To naprawdę wzmacnia przekonanie, że pierwszym klientem lub priorytetem Komisji Europejskiej jest przemysł” – mówi Sabido cytowany przez Politico.