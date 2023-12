Pozwy przeciwko rolnikom to bzdury? Agencja Nasienna kontra Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 

Oświadczam, że Agencja Nasienna nie wchodzi na pola bez pozwolenia właściciela, nie składa 100 pozwów miesięcznie i nie złożyła 500 pozwów do połowy 2023 r. Te i inne bzdury będziemy wyjaśniali z IRWŁ – mówi prezes Agencji Paweł Kochański.

Niedawno opublikowaliśmy artykuł, w którym informowaliśmy, że Agencja Nasienna żąda od rolników składania oświadczeń o “odstępstwie rolnym” czyli wykorzystaniu części nasion uzyskanych ze zbioru w kolejnych latach jako materiału siewnego bez zgody hodowcy. Aby uzyskać te oświadczenia wysyła nawet do losowo wybranych rolników gotowe formularze. Rolnicy jednak, nie spodziewając się kar, nie zgłaszają tego odstępstwa, w wyniku czego Agencja składa pozwy przeciwko nim.

Informacje te zaczerpnęliśmy z pisma Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, datowanego na 21 listopada 2023 r., a opublikowanego 28 listopada 2023 r. na stronie internetowej IRWŁ.

Na nasz artykuł zareagował prezes Agencji Nasiennej Paweł Kochański. Zaprzeczył stawianym przez Łódzką Izbę Rolniczą zarzutom w całości. Powiedział, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego splagiatowała tekst zamieszczony na stronie Radia Maryja – uwaga! – w 2012 r.

Chodzi m.in. o słowa prezesa Kochańskiego zamieszczone w artykule Radia Maryja: “Do tej pory złożyliśmy ok. 500 pozwów do sądu przeciw rolnikom o udzielenie przez nich informacji o korzystaniu lub niekorzystaniu z instytucji odstępstwa rolnego i lekceważenie zapisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Co miesiąc składamy ok. 100 nowych pozwów”.

W piśmie IRWŁ odpowiedni fragment brzmi: “Do połowy 2023 złożone zostało ok. 500 pozwów do sądu przeciw rolnikom o udzielenie przez nich informacji o korzystaniu lub niekorzystaniu z instytucji odstępstwa rolnego lekceważenie zapisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Co miesiąc składane jest ok. 100 nowych pozwów. Agencja sama mówi o tym fakcie, więc jest to rzeczywistość”

– To podburzanie środowiska – powiedział prezes Kochański. – Rozumiem, że łódzka Izba Rolnicza występuje o zwolnienie rolników z opłat na 3 lata, ale o tym trzeba rozmawiać, a nie zamieszczać dane historyczne. Od wielu lat żaden rolnik nie jest pozywany do sądu o udzielanie informacji o odstępstwie rolnym.

Co na to prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego? Na czym oparł swoje informacje o składaniu przez Agencję pozwów i ilości tych pozwów?

– Oparliśmy na tym, że takich interwencji do sądu przekazali już 500. Także nie jest to 2012 r. tylko dalej to trwa. Wie pan, jak wygląda sytuacja w rolnictwie po zbożach z Ukrainy. Rolnicy naprawdę nie mają pieniędzy. A takim sposobem zarzyna się tych rolników. My chcemy tylko tego, żeby na 3 lata odroczyli te kary – mówi Bronisław Węglewski.

Czy prezes Węglewski jest pewny wiarygodności informacji zawartych w podpisanym przez siebie piśmie?

– Według mnie są, bo to moja pracownica pisała, na pewno poszukiwała tego. Sam pan wie, o co naprawdę chodzi, niech biorą wreszcie opłaty od tych, co sprzedawają te zboże, dlaczego mają jeszcze od rolników brać?”