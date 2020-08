Potato Poland 2020 już za nami

W dniach 21-23 sierpnia odbyły się Krajowe Dni Ziemniaka – Potato Poland 2020. Jest to jedna z najważniejszych specjalistycznych imprez Food&Agro w kraju i Europie. Jej głównym organizatorem była Polska Federacja Ziemniaka, we współpracy z Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Bonin. Jednym z patronów wydarzenia były Wiadomości Rolnicze Polska.

W tym roku wystawa odbyła się w Gospodarstwie Rolnym Lubków, w województwie dolnośląskim w gminie Warta Bolesławiecka.

Była to już XXVII taka impreza w naszym kraju. Miała ona na celu integrację polskiej branży ziemniaczanej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.

Już na wstępie konferencji otwierającej wydarzenie, szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska odczytała list od Prezydent Andrzeja Dudy do uczestników i organizatorów targów i konferencji, w którym głowa państwa podkreśliła, że “Produkcja ziemniaków, ze względu na miejsce, jakie zajmują one w strukturze spożycia żywności w Polsce, jest istotną gałęzią rolnictwa i ważnym elementem bezpieczeństwa żywnościowego Polaków. Krajowe Dni Ziemniaka są okazją, by podkreślić ważną rolę, jaką w zapewnieniu tego bezpieczeństwa odgrywają polscy rolnicy”

W tym roku po raz kolejny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod kierownictwem ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego objęło patronat imprezy, a i sam minister Ardanowski wręczał w tym roku wyróżnienia zasłużonym hodowcom i firmom związanym z branżą ziemniaczaną. Podczas wystawy zorganizowanych było wiele konferencji naukowo technicznych, wykładów oraz paneli dyskusyjnych.

Potato Poland w Lubkowie jak i trzy poprzednie, które odbyły się w 2017 roku w Kalinowej w pow. sieradzkim w woj. łódzkim, w 2018 roku w Boninie w pow. koszalińskim w woj. zachodnio-pomorskim i 2019 w Nidzicy w pow. nidzicki w woj.warmińsko-mazurskim, mają przybliżyć Polskę do imprezy o światowym prestiżu jaką jest Potato Poland.

Obecnie Europejskie Dni Ziemniaka organizowane są cyklicznie w czterech państwach: w Niemczech, Francji, Belgi i Holandii. Celem Polskiej Federacji Ziemniaka jest ustanowienie Polski jako piątego kraju, w którym odbywa się wystawa Potato Europe, tym bardziej, że Polska znajduje się w czołówce światowej i europejskiej producentów ziemniaka.

Kolejne dni ziemniaka odbędą się w 2021 roku w gospodarstwie Lewiński Sp. z o.o. koło Wejherowa.