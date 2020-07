Zdaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego konieczne jest przywrócenie w odniesieniu do nasienia bydlęcego i pozostałego o kodzie CN 0511 10 00 możliwości stosowania 8% stawki VAT, tak jak dotychczas.

Szef resortu rolnictwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców zwrócił się do Ministra Finansów o zmianę przepisów w celu uwzględnienia w rozporządzeniu Ministra Finansów, wydawanym na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.), preferencyjnej stawki na nasienie bydła i świń , tj. w dotychczasowej wysokości 8%.

– Podstawową techniką rozrodu bydła i świń stosowaną w Polsce jest sztuczne unasiennianie, co pozwala na szerokie wykorzystywanie nasienia reproduktorów o najwyższej wartości hodowlanej oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, które mogą towarzyszyć kryciu naturalnemu. Podwyższenie stawki podatku za nasienie bydlęce i pozostałe z 8% do 23% nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia w świetle konieczności doskonalenia populacji bydła i świń w celu zachowania wzrastającej wydajności jednostkowej krów, wzrostu ogólnej produkcji mleka i mięsa oraz poprawy ich jakości. Zmiana stawki VAT do porcji nasienia spowoduje realny wzrost kosztów zakupu nasienia buhajów i knurów, który najbardziej odczują hodowcy MŚP – uzasadnia minister Ardanowski

W ocenie ministra rolnictwa konsekwencją zmiany stawki podatku VAT mogłaby być rezygnacja z powszechnej i ogólnie dostępnej metody rozrodu jaką jest inseminacja lub rezygnacja z zakupu nasienia od rozpłodników o wysokiej wartości hodowlanej, a w konsekwencji odpowiednio droższego, na rzecz nasienia tańszego, a tym samym o zdecydowanie niższej wartości hodowlanej, co będzie z kolei miało realny wpływ na wartość hodowlaną urodzonego potomstwa.