Zielony Ład – rolnicy w nowej rzeczywistości. Wideokonferencja z udziałem Komisarza Wojciechowskiego i ministra Ardanowskiego

11 czerwca Instytut Gospodarki Rolnej zorganizował kolejną wideokonferencję pod hasłem “Rolnictwo w czasie kryzysu”. Oprócz przedstawicieli organizacji rolniczych oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi w wydarzeniu wziął udział także komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Rozmowa dotyczyła m.in. szczegółów związanych z wprowadzeniem Nowego Zielone Ładu oraz strategii “Od pola do stołu”.

Kontrowersje wokół Zielonego Ładu

– Strategia “Od pola do stołu” i strategia dotycząca bioróżnorodności, generalnie cały ten Zielony Ład w rolnictwie, który budzi różne opinie i jest przedmiotem wielu kontrowersji, odegrał bardzo dużą rolę w tym, że ten większy budżet mogliśmy wywalczyć, mówiąc o tym, że są nowe wyzwania dla rolników i trzeba tym wyzwaniom sprostać poprzez silniejszy budżet. To miało bardzo silne znaczenie – mówił podczas wideokonferencji pod hasłem “Rolnictwo w czasie kryzysu” komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

– Myślę, że oceniając też te propozycje dotyczące strategii “Od pola do stołu”, o bioróżnorodności i to bardziej proekologiczne nastawienie czy zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej opiniowane z punktu rolnictwa polskiego, bardzo bym prosił, żeby brać pod uwagę, że mapa wyzwań związanych z Zielonym Ładem w przemyśle i rolnictwie wygląda zupełnie inaczej, że rolniczy Śląsk nie jest w Polsce. To inne kraję będą miały wielkie problemy z osiągnięciem tych norm, jeśli chodzi o zużycie nawozów, zużycie środków ochrony roślin, antybiotyków w hodowli, z emisją gazów cieplarnianych z hektara, z intensywną hodowlą – to nie Polska będzie miała największe problemy. Polska może być naprawdę bardzo dużym beneficjentem tego właśnie kursu politycznego – ocenił komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Merytoryczna rozmowa lekiem na kontrowersje

Podczas wideokonferencji przedstawiciele organizacji rolniczych podzielili się swoimi obawami wynikającymi z zapisów nowej, unijnej polityki, ale także kwestii środków proponowanych w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Według wyliczeń organizacji branżowych, kwota dodatkowych środków, które rekompensowałyby straty spowodowane wdrożeniem przepisów, oscylują wokół 9 mld euro.

Komisarz Wojciechowski: 33,5 mld dla Polski w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

– Zacznę od dobrych wiadomości. Unia Europejska wyszła z mocną odpowiedzią na kryzys koronawirusa, który dotknął wszystkie sektory gospodarki, w tym także rolników. Propozycja zwiększonych ram finansowych na lata 2021-2027. Oprócz nowego budżetu Unii Europejskiej będzie także program “New Generation” wnoszący dodatkowe 750 mld euro. To bardzo ofensywny plan finansowy i Polska jest jego istotnym beneficjentem – mówił komisarz Wojciechowski.

– Komisja Europejska zaproponowała w nowym budżecie o 26,5 mld euro więcej na Wspólną Politykę Rolną. Wcześniejsze ustalenia dotyczyły kwoty łącznej 365 mld euro, z czego Polsce przypadało ok. 30,5 mld. W tej chwili mówimy o 391,5 mld euro w tym 33,5 mld dla Polski. To zdarza się pierwszy raz w historii Unii Europejskiej. To sukces, którego się – mówiąc szczerze – nie spodziewałem – dodawał.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski:

– Przyszłość rolnictwa, które musi przetrwać – bo nie będzie ludzkości, jeżeli nie będzie rolnictwa – jest zawsze skomplikowanym przedsięwzięciem, bo interesariuszy jest bardzo wielu. Cieszę się z tej dyskusji, prowadzonej już kolejny raz, ale również z tego, że mam i chcę Panie Komisarzu o tym absolutnie zapewnić – mam do czynienia z przedstawicielami organizacji rolniczych, którzy racjonalnie widzą świat, którzy mają wiedzę, sam jestem jednym z nich. Oni mają wiedzę na temat zmian w rolnictwie na świecie, w Europie, tych mega trendów, różnego rodzaju problemów, które się pojawiają. W rolnictwie problemów nie brakowało i na pewno nigdy brakować nie będzie. Będziemy je musieli w kolejnych latach, w kolejnych dekadach, w kolejnych pokoleniach, jak to mówi młodzież „brać na klatę”, będziemy musieli również starać się je rozwiązywać. Dla mnie ważne jest, żeby rolnictwo światowe, europejskie, ale i polskie, miało istotną rolę w żywieniu konsumentów, w produkcji również produktów, surowców nieżywnościowych, bo przecież to jest również ogromna możliwość dywersyfikowania dochodów na obszarach wiejskich, ale żeby również zapewniało odpowiednie dochody rolnikom, bo przecież cele życiowe, aspiracje życiowe, kształcenie dzieci, przyzwoita jakość życia na obszarach wiejskich zależy również od tego, jakie są dochody – zwrócił uwagę minister Jan Krzysztof Ardanowski.

W rozmowie wzięli udział:

▪ Janusz Wojciechowski – komisarz UE ds. rolnictwa.

▪ Jan Krzysztof Ardanowski- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

▪ Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii.

▪ Szczepan Wójcik – Instytut Gospodarki Rolnej.

▪ Agnieszka Maliszewska – Polska Izba Mleka, wiceprzewodnicząca Cogeca

▪ Marian Sikora – Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz wiceprzewodniczący Copa.

▪ Wiktor Szmulewicz – Krajowa Rada Izb Rolniczych, Copa.

▪ Jerzy Wierzbicki – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, przewodniczący Grupy Promocja Coga Cogeca.

▪ Jacek Zarzecki – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

▪ Andrzej Gantner – Polska Federacja Producentów Żywności.

▪ Dariusz Goszczyński – Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza.

▪ Witold Choiński – Polskie Mięso.

▪ Janusz Rodziewicz – Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP.

▪ Waldemar Broś – Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich.

▪ Juliusz Młodecki – Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Źródło: IGR