Porównanie polskich hodowców drobiu do… hitlerowców na gazeta.pl

Do ataków na polskie hodowle chyba zdążyliśmy się już przyzwyczaić, jednak to, co pojawiło się ostatnio na gazeta.pl przekracza już wszelkie granice. Oto bowiem w komiksie „42 dni męki” porównano polskich hodowców drobiu do… hitlerowców. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Organizacje zrzeszające polskich hodowców wydały wspólne oświadczenie, które jest chyba najlepszym komentarzem do całej sprawy, to też publikujemy je w całości.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec treści zawartych na stronie głównej www.gazeta.pl od dnia 25.08.2023 r., a mianowicie w komiksie „42 dni męki” oraz w komentarzu „Czas otworzyć oczy na prawdę o tym, skąd bierze się nasze jedzenie”. Przyzwyczailiśmy się już do upartego powtarzania przez red. P. Strzałkowskiego mitów, kłamstw i półprawd dotyczących hodowli drobiu. Jednak w powyższych publikacjach przekroczyliście Państwo nie tylko granice dobrego smaku, ale także zasad prowadzenia cywilizowanej debaty publicznej.

Pomijając nieprawdziwy, zakłamany obraz rzeczywistości polskiej hodowli drobiu, uważamy, że porównywanie polskich, legalnie działających przedsiębiorców do „hitlerowców” jest niedopuszczalne. Infantylna antropomorfizacja zwierząt, którą Państwo przedstawiacie, odbiera wymiar cierpienia milionów ofiar obozów koncentracyjnych i tragedii Szoah.

Zaskakuje nas to także o tyle, że tego typu treści publikuje medium, które samo będąc wielokrotnie obiektem antysemickich ataków powinno w kwestiach Holocaustu wykazywać się większą empatią. Nie zgadzamy się z Państwa poglądami na ten temat dobrostanu zwierząt, ale je szanujemy. Żałujemy, że z Państwa strony nie można liczyć na elementarne zasady szacunku, a jedynie na wulgarne porównywania. W pełni zgadzamy się z jednym zdaniem komentarza red. P. Strzałkowskiego. Aby móc wyrobić sobie opinię, warto najpierw mieć na ten temat rzetelną wiedzę. Niestety Państwa wiedza jest powierzchowna a wyciągane wnioski nacechowane kompletnym brakiem obiektywizmu dziennikarskiego. Oczekujemy, że zaczniecie Państwo w opisywaniu spraw drobiarskich uwzględniać fakty i informacje bazujące na rzeczywistości, a nie tylko na szantażu emocjonalnym.

Sygnatariusze Porozumienia Rolniczego Zrzeszeń i Organizacji Drobiarskich:

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Paweł Podstawka, Przewodniczący,

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Dariusz Goszczyński

Prezes Zarządu

Polski Związek Zrzeszeń

Hodowców i Producentów Drobiu

Andrzej Danielak

Prezes Zarządu Głównego

Krajowa Izba Producentów

Drobiu i Pasz

Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Zygmunt Stromski

Przewodniczący

Ekspert Copa-Cogeca

Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu „POLDRÓB”

Stefan M. Chrzanowski

Dyrektor Biura OZPD POLDRÓB

Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi

Wiesław Wojtczak

Prezes Zarządu

Zrzeszenie Rolników i Producentów Indyk Lubuski

Beata Włodarczyk -Lewandowska

Prezes Zarządu

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI

Wiesław Różański

Prezes Zarządu

Polska Federacja Hodowców Drobiu

Jakub Pióro

Prezes Zarządu

Regionalna Grupa Producentów Drobiu FARMER

Włodzimierz Olszewski

Prezes Zarządu

Związek Polskie Mięso

Witold Choiński

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi

Krzysztof Łuczak

Dyrektor Generalny