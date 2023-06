Pomysły Komisji Europejskiej mogą zmniejszyć konkurencyjność polskiej branży drobiarskiej

Wejście w życie niektórych pomysłów Komisji Europejskiej może doprowadzić do znacznego obniżenia konkurencyjności polskiego sektora drobiarskiego – stwierdzili uczestnicy konferencji pt. “Aktualne wyzwania branży drobiarskiej”, która odbyła się 2 czerwca b.r.

Jak informuje Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, branża drobiarska w Polsce od kilku lat zmaga się z poważnymi wyzwaniami, wzmocnionymi ostatnio przez bezprecedensowo duży napływ taniego mięsa drobiowego z Ukrainy.

– Otwarty dostęp do unijnego rynku jest rujnujący dla sektora, gdyż nie mamy szansy konkurować z produktem, który jest wytworzony bez obowiązku spełnienia szeregu kosztownych unijnych norm – mówi Dariusz Goszczyński, prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej. – Polscy producenci drobiu rozumieją zasady rynkowej konkurencji, pod warunkiem jednak, że strona ukraińska zobowiąże się do zapewnienia równoważnych standardów jakościowych i norm dobrostanowych obowiązujących w UE.

Tymczasem w ośrodkach decyzyjnych Unii Europejskiej prowadzona jest obecnie bardzo ważna dyskusja dotycząca wdrożenia strategii „Od pola do stołu”. Przygotowywane są m.in. rozwiązania legislacyjne dotyczące wymagań dobrostanowych brojlerów oraz niosek. Raport i rekomendacje w tej sprawie zostały już przedstawione przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Równocześnie prowadzone są prace w zakresie rewizji norm handlowych dla mięsa drobiowego. Implementacja powyższych zagadnień będzie miała bardzo duży wpływ na przyszłość naszego sektora. W opinii producentów drobiu realizacja zaleceń EFSA może doprowadzić do bardzo poważnych zakłóceń w całym sektorze drobiarskim w Unii Europejskiej; do najbardziej kontrowersyjnych elementów opinii EFSA, które zdaniem branży są oparte na błędnej analizie danych i należy je bezwzględnie zmienić, należy zalecenie stosowania maksymalnego zagęszczenia hodowli do 11 kg/m2oraz ograniczenie tempa wzrostu brojlerów.

Organizacje skupiające rolników oraz przetwórców aktywnie biorą udział w procesie nowelizacji unijnych przepisów w sprawie dobrostanu zwierząt – nikt nie neguje potrzeby wprowadzenia zmian, jednak, w opinii branży, proces ten powinien być – a nie jest – oparty na trzech filarach: środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym. Bez tego wejście w życie niektórych pomysłów Komisji Europejskiej może doprowadzić do znacznego obniżenia konkurencyjności polskiego sektora drobiarskiego.

źródło: KRD – IG.