Poprawa koniunktury w polskim rolnictwie w III kwartale 2023

Z najnowszego badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH wynika, że koniunktura w polskim rolnictwie w III kwartale tego roku poprawiła się. Wartość wskaźnika koniunktury w porównaniu do II kwartału wzrosła o 4,7 pkt. do 21,6 pkt, zaś wartość wskaźnika wyrównanych przychodów gospodarstw rolnych wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 2.8 pkt.

Powodów do zadowolenia jednak specjalnie nie nie ma, bowiem wskaźnik koniunktury w ujęciu rocznym spadł o 4,7 pkt.

– Obecna poprawa koniunktury (w skali kwartału) jest efektem sezonowym, tj. wynikającym z rocznego cyklu produkcji rolnej, uwarunkowanego głównie rytmem wegetacji. Na tle lat poprzednich odnotowana poprawa jest nawet słabsza od przeciętnej, co wynika ze znacznie mniejszego niż zazwyczaj o tej porze roku wzrostu przychodów gospodarstw rolnych. Jest on skutkiem utrzymujących się, niekorzystnych uwarunkowań ekonomicznych produkcji rolnej – czytamy w komentarzu do badania.

Pomimo to poprawa koniunktury ma się utrzymać.

– Wartości sald prognostycznych testu koniunktury wskazują na powrót optymizmu u rolników – spodziewają się oni dalszej poprawy koniunktury w rolnictwie w IV kwartale 2023 r. – głosi komentarz.

