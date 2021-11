Pomysł na wsparcie dochodów gospodarstw rolnych – planowane dopłaty do hodowli krów

Z myślą o wspieraniu godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii Europejskiej w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego resort rolnictwa w projekcie rozporządzenia o planie strategicznym do wspólnej polityki rolnej zamieściło propozycje wsparcia hodowców krów związane z wielkością produkcji.

Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wsparcie do krów będzie przeciwdziałać spadkowi opłacalności produkcji rolnej w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta. Płatność w cyklu rocznym ma być przyznawana do zwierząt kwalifikujących się do płatności, nie więcej jednak niż do 20 sztuk.

W przypadku województw, w których średnia wielkość gruntów rolnych jest wyższa od średniej krajowej, tj. dolnośląskiego, kujawsko – pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego , wielkopolskiego, warmińsko – mazurskiego i zachodniopomorskiego, do płatności kwalifikują się rolnicy, którzy posiadają co najmniej 3 sztuki kwalifikujących się zwierząt. Wiek zwierząt ustalany jest na dzień 15 maja roku złożenia wniosku. Zwierzęta zgłaszane do płatności powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji najpóźniej od dnia złożenia wniosku.

Szkoda tylko, że ministerstwo rolnictwa nie podaje najważniejszej wiadomości, tj. wysokości wsparcia. Wtedy to okaże się, czy dotacja ta będzie miała rzeczywiście wpływ na rozwój hodowli krów czy tylko charakter socjalny.