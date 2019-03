Pomogą poszkodowanym rolnikom

W wyniku wichur i nawałnic, które w sierpniu wystąpiły na terenie naszego kraju w czterech województwach: wielkopolskim, pomorskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim poszkodowanych zostało ponad 6,5 tys. gospodarstw rolnych. Szacuje się, że w uprawach rolnych szkody dotyczą powierzchni ok. 32 tys. hektarów.

Według wstępnych szacunków w produkcji zwierzęcej zidentyfikowane straty dotyczą ok. 700 świń, 24 krowy, ok. 200 gęsi i ok. 450 kg ryb. Ponadto Inspekcja Weterynaryjna oszacowała, że w skutek nawałnicy zniszczeniu lub pogorszeniu jakości uległo ponad 51 tys. kg mięsa i wędlin.

– Poszkodowani rolnicy po oszacowaniu strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich oraz środkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej będą mogli, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, ubiegać się o kredyt preferencyjny obrotowy m.in. na zakup kwalifikowanego materiału siewnego, inwentarza żywego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, a także o kredyt preferencyjny na odbudowę lub remonty zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej oraz na remont lub zakup – w miejsce zniszczonych – ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, będzie udzielał pomocy w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenia w całości lub w części bieżących składek. Pracownicy placówek terenowych KRUS będą docierać do poszkodowanych rolników, informując ich o takich możliwościach.

Poszkodowani rolnicy mogą występować z wnioskami do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, a od 1 września 2017 r. do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także o umorzenie czynszu z tytułu umów dzierżawy. Na wniosek producenta rolnego złożony do urzędu gminy mogą być także udzielane ulgi w podatku rolnym.

Źródło: MRiRW