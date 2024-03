Polska 2050: to Konfederacja powinna odpowiedzieć, skąd się wzięli prowokatorzy. Wzajemne oskarżenia po proteście rolników

W dzień wielkiego protestu rolników w Warszawie w Sejmie opozycja oskarżała ministra MSWiA o zorganizowanie prowokacji, w wyniku której policja użyła gazu pieprzowego wobec zgromadzonych. Posłowie koalicji rządzącej odrzucali te oskarżenia sugerując, że prowokatorów zorganizowała Konfederacja.

W Sejmie nie odbyła się debata związana z protestem rolników, nie było też dyskusji o prowokacji, choć poseł Grzegorz Braun z Konfederacji złożył wniosek formalny o przerwę w obradach i zwołanie Konwentu Seniorów w tej sprawie. Posłowie oskarżali się wzajemnie wykorzystując prawną możliwość składania „wniosków formalnych”.

– Pan poseł Skalik dysponuje nagraniem, które pokazuje, jak od strony szpaleru policyjnego ciskane są kamienie w protestujących rolników. Pan poseł Mentzen dostał gazem centralnie w twarz. Protestujący rolnicy osaczani i pacyfikowani przez policję. Sytuacja ta domaga się pilnych wyjaśnień ze strony ministra prowokatora – apelował z mównicy sejmowej Grzegorz Braun.

Odpowiedział mu marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050), który poprosił o przekazanie nagrań „stosownym organom”. Przyznał, że „doszło do zdarzeń haniebnych, do rolników dołączyły grupy prowokatorów, które w fizyczny sposób naruszały nietykalność cielesną funkcjonariuszy”, co widział, oglądając protest w sejmowym centrum monitoringu. Ci, którzy rzucali kostką brukową w policjantów nie byli rolnikami, lecz „zwykłymi chuliganami”. Jednocześnie Hołownia „wbił szpilkę” posłom opozycji mówiąc, że „hasło ‘murem za polskim mundurem’ powinniśmy traktować poważnie zawsze.

„Odgryzł” mu się poseł Michał Wójcik (PiS), który powiedział do marszałka Hołowni: „gdyby pan tam był, jak my byliśmy, nie miałby pan problemu z filmami, bo zrobiłby je sam. Ale odgrodził się pan barierkami od rolników”. Następnie zwrócił się do ministra MSWiA Marcina Kierwińskiego z żądaniem, by natychmiast wyjaśnił, co się stało i dlaczego wydał polecenie zaatakowania polskich rolników.

Bezpośrednio poszkodowany w wyniku prowokacji został poseł Sławomir Mentzen (Konfederacja).

– Stałem pomiędzy policją a pokojowo protestująco rolnikami, którzy stali i się przyglądali. Nagle policja uderzyła w nas gazem i po prostu w nas wbiegła. Nie była w żaden sposób prowokowana, po prostu staliśmy sobie w miejscu. Przypomina mi to najgorsze czasy poprzednich rządów PO, kiedy policyjni prowokatorzy rozbijali Marsz Niepodległości. Mam dosyć „uśmiechniętej Polski” – wolę, żeby parlamentarzyści płakali nad Konstytucją niż od gazu pieprzowego – powiedział Sławomir Mentzen.

Poseł Marek Jakubiak (PiS) zarzucił ministrowi Kierwińskiemu „prowokację w biały dzień”

– Panie ministrze Kierwiński, co się dzieje, że zawsze przed manifestacjami (za waszych rządów – red.) pojawiają się kupki kostki brukowej. Wy macie jakiś specjalny departament od kostki brukowej? To prowokacja w biały dzień! Rolnicy walczą o nasze prawa, czy to się panu podoba czy nie, Zielony Ład jest do wyrzucenia! I możecie nas tu tłuc, a my będziemy mówili – Polska bez Zielonego Ładu wreszcie będzie miała tlen! – mówił Marek Jakubiak.

Poseł Mirosław Suchoń (Polska 2050) zasugerował, że za prowokację odpowiedzialna jest Konfederacja:

– Podczas protestów w ramach grupy pojawili się zamaskowani ludzie, którzy rzucali w funkcjonariuszy policji elementami chodnika, kostką brukową. Być może posłowie Konfederacji powinni odpowiedzieć, skąd się wzięli ci zamaskowani ludzie w grupie rolników, która słusznie protestowała? – powiedział poseł Suchoń.

Natomiast poseł Monika Rosa (KO) stwierdziła, że policja robiła to samo, co za rządów PiS a posłowie opozycji są obłudnikami:

– Czy państwo pamiętacie, jak kobiety wyszły na ulice, bronić swoich praw, jak nasłaliście na nich policję, jak był gaz i pały? Albo jak wyszli młodzi ludzie ze społeczności LGBT byli traktowani przez oddziały policji? Teraz łzy rolnicze? Teraz się wstawiacie za protestującymi? – pytała poseł Rosa.

Na koniec głos zabrał minister MSWiA Marcin Kierwiński:

– Jeszcze kilka miesięcy temu ta część sali kochała powiedzenie murem za polskim mundurem. Dziś banda prowokatorów rzuca kostkami brukowymi w polskich policjantów, a wy atakujecie policję? Ci policjanci od kilkunastu dni bronią polskich rolników. Dopiero wtedy, gdy wasi prowokatorzy wkraczają… Czy wam nie jest wstyd, że atakujecie policjantów? Wstydźcie się za to, to wasza nieodpowiedzialną polityką prowokujecie akty przemocy. 23 prowokatorów zostało zatrzymanych i będziecie mieli pełną informację o tym, kim są – zadeklarował minister Kierwiński.