Podsumowanie sezonu i nowości BASF na sezon 2019

3 grudnia br. w nowej siedzibie firmy BASF Agricultural Solutions w Warszawie odbyło się doroczne świąteczne spotkanie, podczas którego prelegenci z różnych działów koncernu podsumowali sezon oraz przedstawili nowe rozwiązania firmy na nadchodzący sezon 2019. Poniedziałkowe spotkanie było także okazją do zapoznania się z nowatorskimi rozwiązaniami w rolnictwie, które z pewnością w niedalekiej przyszłości będą wspomagały precyzyjne rolnictwo.

Zmiany i korzyści dla BASF

Cezary Urban, dyrektor działu BASF Agricultural Solutions, stwierdził, że 2018 r. był dobry dla firmy BASF, m.in. na skutek przejęcia części aktywów od koncernu Bayer. Wraz z przejęciem m.in. 5 fabryk BASF zwiększył portoflio oferowanych produktów oraz placówk R&D mające duże znaczenie dla rozwoju i innowacji. Największymi beneficjentami dokonanej inkwizycji są kraje Ameryk Północnej i Południowej, Europy Środkowej i Wschodniej, a także Afryki oraz regionu Azji i Pacyfiku. W efekcie ww. przejęcia w Europie pojawią się rzepak pod marką InVigor (najważniejsze rynki dla rzepaku ozimego to: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska, Ukraina czy Rumunia, Rosja Kazachstan) oraz bawełna pod marką FiberMax (przede wszystkim bonus dla rolników w Grecji i w Turcji).

Prelegent podkreślił, że w portfolio firmy w mijającym roku kilka produktów można określić mianem innowacyjnych. W tej grupie jest m.in. Sercadis 300SC – nowy fungicyd z grupy SDHI dobrze przyjęty przez sadowników, często włączany do programu ochrony jabłoni przed mączniakiem i parchem jabłoni. Priaxor® w 2018 r. okazał się pierwszym produktem, który udało się tak dobrze ulokować w dużej liczbie gospodarstw już w roku wprowadzenia na rynek. Wykorzystano do tego nowy sposób marketingu – dotarcie do klientów za pośrednictwem platform internetowych. Zaprawa nasienne Systiva 333 FS została uznana za produkt innowacyjny w 2018 r., gdyż jesienią została wprowadzona do zastosowania w szerszej grupie gatunków, w tym w pszenicy ozimej. Caryx 240 to produkt, który wprawdzie na rynku jest obecny od wielu lat, ale niezmiennie pozostaje liderem w segmencie „fungicyd+regulacja wzrostu”.

Rynek środków ochrony

Jacek Brol, Marketing Manager, podsumował rynek środków ochrony roślin w Europe, w tym w Poslce. Rynek ten w mijającym roku opiewał na 12,6 mld euro, a pierwsze miejsce pod względem obrotu zajmował koncern Bayer, dalej równolegle znajdowały się firmy BASF i Syngenta, następne pozycje przypadły dla firm Adama oraz Corteva (DowAgroScience i DuPont). Na rynku europejskim zyski ze sprzedaży środków ochrony roślin spadły głównie ze względu na przebieg pogody – dużo niższe opady i wysokie temperatury od połowy kwietnia wystepowały m.in. w Niemczech, Polsce, Rosji, Austrii i w Skandynawii i te kraje odnotowały największe spadki na rynku środków ochrony roślin (w Polsce rynek zmniejszył się o ok. 4% względem ubieglego roku).

– W 2019 r. można się spodziewać podwyżek cen ze względu na niskie zasiewy rzepaku, duża podaż soi może natomiast ograniczyć potencjalne możliwości wzrostu cen. Ceny pszenicy mogą utrzymać się na wysokim poziomie ze względu na niskie zbiory pszenicy i niski poziom zapasów. Niskie ceny jabłek niosą ryzyko obniżki wartości rynku fungicydowego – mówił Jacek Brol.

– Z unijnej listy spodziewamy się usunięcia niektórych substancji czynnych środków ochrony roślin. Jedną z nich będzie np. propikonazol a pod znakiem zapytania są także inne. Rynkiem, który najbardziej odczuje ich brak będzie uprawa buraka cukrowego, gdyż zajmują one wysoką pozycję w ochronie upraw tego gatunku – dodał prelegent.

Walka z podróbkami

Natalia Gackoska, specjalistka ds. rejestracji w BASF, zwróciła uwagę na problem środków ochrony roślin będących w nielegalnym obrocie. – Podrobione i nielegalne środki ochrony roślin to coraz większy problem z jakim spotykamy się jako BASF. Największy sukces firmy w tym roku to wycofanie z obrotu środka Wolof 380 SL (odpowiednika produktu Basagran 480 SL) w ilości 2475 litrów w wartości 208 494 złotych. Tylko w tym roku firma złożyła 5 podobnych wniosków – przekazała prelegentka. Podkreśliła także zaangażowanie PSOR-u. którego BASF jest członkiem, w kampanię informacyjną i edukacyjną, która ma zapobiegać podobnym zdarzeniom (kampania obejmuje organizację szkoleń i seminariów dla przestawicieli Służby Celnej (KAS), Policji, Prokuratry i PIORiN-u). W ramach tych działań działa także portal www.bezpiecznauprawa.org, czyli kompendium wiedzy na temat oryginalnych środków ochrony roślin, a PSOR przygotował także cykl materiałów edukacyjnych z udziałem rolników – małżeństwa Bardowskich.

Do wypowiedzi N. Gackoskiej przyłączył się także Cezary Urban, który stwierdził, że import równoległy jest wprawdzie legalny, ale pod przykrywką takiego działania na rynku mogą pojawić się środki z nielegalnego źródła. Podkreślił, że jedyny kierunek, aby ograniczyć rynek środków nielegalnych to zakaz obrotu nimi w UE (zakaz handlu równoległego), a za takie działania odpowiedzialny będzie PSOR.

Nowoczesna zaprawa

Tomasz Jaskulski, regionalny doradca agrotechniczny, podkreślił, że coraz większego znaczenia nabiera stosowanie i tym samym zapotrzebowanie na zaprawy nasienne. – Ograniczona liczba s.cz. sprawia, że na rynku brakuje rozwiązań do zaprawiania i jest to bardzo rozwojowy kierunek rynku ochrony roślin. Nowość – Kinto® Plus (skład: Xemium®+tritikonazol+fludioksonil) można stosować od 30 lipca br. we Włoszech, a w przyszłym roku ta zaprawa będzie dostępna na kilku europejskich rynkach. Będzie zarejestrowana do stosowania na dużej grupie zbóż i do zwalczania szerokiego wachlarza chorób. Oprócz działania grzybobójczego, poprawia fizjologię roślin – witalnosć roślin i rozwój systemu korzeniowego, dzieki czemu zboża są bardziej odporne na stres. Zwalcza większość chorób w początkowej fazie wzrostu zboż: głownię pylistą, pasiastość traw, pałecznicę traw, zgorzel siewek, pleśń śniegową – mówił T. Jaskulski. W porównaniu do obecnej na polskim rynku Kinto Duo, w nowej zaprawie Kinto® Plus ograniczone zostało pylenie, zwiększona sypkość w procesie zaprawiania, co przekłada się na większą wydajność procesu zaprawiania i lepsze pokrycie – dodał prelgent.

Mieszańce rzepaku InVigor

Tomasz Kowal, menadżer ds. Sprzedaży nasion, przedstawił wyselekcjonowane mieszańce rzepaku InVigor o dobrym wigorze, co przekłada się na korzyści dla rolników. Charakteryzuje je wysoki poziom tolerancji na choroby, wysokie zaolejenie, wydłużony optymalny czas wysiewu, mocny system korzeniowy, niższe normy wysiewu, wysokie plony i szybszy rozwój roslin.

InVigor Brander to także jedna z nowości w nasionach rzepaku. Jest to odmiana wczesna, którą cechuje wysokie plonowanie, o wysokiej zdrowotnosci i odporności na wyleganie, co jest bardzo korzystną cecha przy rzepaku jarym.

InVigor Dodger to kolejna odmiana mieszańcowa o wysokim i stabilnym plonowaniu, o wysokiej zdrowotności, a rośliny średnio wysokie tej odmiany są odporne na wyleganie. Odnotowano także w przypadku tej odmiany bardzo dobre plonowanie w doświadczeniach (107% plonu względem wzorca).

Jak nowocześnie produkować żywność

Jacek Brol podkreślił innowacje w rolnictwie i starał się odpowiedzieć na pytanie, jaką drogą powinno się podażać, aby nowocześnie produkować żywność. BASF w kontekście nadchodzących zmian szuka nowych i nowoczesnych rozwiazań, jak np. wprowadza nowe substancje czynne (Revysol®), proponuje rolnikom nowe metody aplikacji środków ochrony roślin (Kinto® Plus) czy np. rozpatruje w swoich działach R&D postęp w hodowli i tworzy odmiany hybrydowe zbóż.

W rolnictwie przyszłości już niebawem mogą pojawić się takie rozwiązania, jak Ecorobotix, czyli technologia np. zwalczania chwastów za pomocą robota nanoszącego s. cz. herbicydów precyzyjnie, poruszającego się po polach uprawnych zasilanych z akumulatorów solarnych.

Inna propozycja to Scarvio scouting – urządzenie i aplikacja mobilna pozwalające na rozpoznawanie na polu na podstawie zdjęcia wykonanego smartfonem chwastów na poziomie 70-80% skuteczności. Podobnie działa w zakresie rozpoznawania szkodników, np. odłowionych w żołtym naczyniu czy chorób na podstawie specyficznych objawów. Ciekawą aplikacją jest także rozpoznawanie chloroz i braków składników pokarmowych na podstawie obrazu liścia.

Autor: Dorota Łabanowska-Bury