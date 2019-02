Pierwsi producenci soli paszowej w Polsce

Grupa Ciech konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję na rynku soli warzonej. Ciech Soda Polska jest pierwszym producentem soli paszowej w Polsce, który może zagwarantować certyfikowany łańcuch GMP+ jej największym odbiorcom. W ten sposób Grupa staje się dostawcą soli paszowej pierwszego wyboru dla najbardziej wymagających producentów pasz. To kolejny certyfikat uzyskany przez zakład w Janikowie – wcześniej uzyskał on certyfikat FSC22000 potwierdzający spełnienie wymagań jakości i bezpieczeństwa soli spożywczej oraz zgodność z systemem bezpieczeństwa żywności HACCP (Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli).

Certyfikat GMP+ to potwierdzenie spełnienia przez producentów pasz dla zwierząt (oraz ich składników) międzynarodowych wymogów mających na celu zagwarantowanie najwyższej jakości i bezpieczeństwa produktu, a w konsekwencji właściwego smaku i jakości mięsa. Określa on wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości pasz stawiane producentom, przetwórcom, handlowcom oraz organizacjom transportowym uczestniczącym w łańcuchu żywnościowym, dając możliwość śledzenia i identyfikowania każdego elementu składowego produktu paszowego.

– Rozwijamy biznes solny Grupy nie tylko poprzez konsekwentne poszerzanie portfolio produktowego, ale także dzięki trosce o najwyższą jakość produktów, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami. Uzyskanie GMP+ stawia CIECH w roli lidera rynku produkcji soli paszowej pod względem jakości i umożliwi nam zacieśnienie współpracy z największymi producentami pasz w Polsce i naszym regionie Europy – mówi Damian Kowenicki, szef Businnes Unit Sól w CIECH.

Certyfikat ważny jest przez trzy lata pod warunkiem przeprowadzenia dwóch corocznych audytów przez niezależnych ekspertów.

– Dostosowaliśmy procedury, instrukcje, przeszkoliliśmy personel i poddaliśmy się audytom weryfikującym postęp prac. Dzięki temu nasza sól paszowa może być wykorzystywana przez firmy produkujące w ramach łańcucha GMP+ Feed Safety Assurance Scheme. Jest to możliwe jedynie w przypadku spełnienia standardów certyfikacji na każdym etapie produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów paszowych, co zapewniamy. Jakość i bezpieczeństwo to najważniejsze wartości Grupy CIECH – dodaje Zbigniew Paszkowicz, prezes CIECH Soda Polska.

Sól paszowa jest ważnym składnikiem pasz dla zwierząt, ponieważ zapewnia suplementację minerałów niezbędnych w hodowli bydła i trzody chlewnej. Pasza dla zwierząt decyduje o jakości mięsa i innych surowców pochodzenia zwierzęcego. Zakład w Janikowie produkuje ponad 1500 ton soli na dobę w systemie 24/7. Wśród oferowanych przez zakład produktów solnych znajduje się m.in. popularna Sól Kujawska, którą można kupić w wielu sieciach sklepowych w Polsce, a także tabletki solne do uzdatniania wody. Produkty solne Grupy CIECH trafiają także do Europy Zachodniej, Środkowej oraz krajów skandynawskich. Portfolio produktów solnych zakładu w Janikowie jest aktualnie rozbudowywane o granulat solny do zmywarek oraz lizawki solne dla zwierząt hodowanych.

Źródło: CIECH