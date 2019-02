Okręgowe Urzędy Miar będą interweniować

W związku z sygnałami od organizacji rolniczych, spółdzielni i rolników indywidualnych w sprawie wątpliwości co do rzetelności podmiotów skupujących artykuły rolno-spożywcze w zakresie zapewnienia w punktach skupu właściwych przyrządów pomiarowych, odpowiednio wzorcowanych lub legalizowanych resort rolnictwa informuje , że zaistniałe nieprawidłowości w tym zakresie można zgłaszać indywidualnie do Okręgowych Urzędów Miar, które podejmują właściwą interwencję.

Okręgowych Urzędów Miar w Polsce jest 9, ich siedziby mieszczą się w następujących miastach:

OUM Warszawa

ul. Elektoralna 4/6

00-139 Warszawa

tel. 22 620-31-94, 22 581-94-48

e-mail: oum.warszawa.warszawa@poczta.gum.gov.pl

OUM Łódź

ul. G. Narutowicza 75

90-132 Łódź

tel. 42-678-70-69

42-678-77-66 wew. 601

e-mail: oum.lodz@poczta.gum.gov.pl

OUM Kraków

ul. Krupnicza 11

31-123 Kraków

tel.12-422-26-11 (centrala)

12-422-18-67 (centrala)

12-422-41-49 (centrala)

email: oum.krakow@poczta.gum.gov.pl

OUM Katowice

Rynek 9

40-957 Katowice

telefon: +48 32 258 94 36 wew.22/24

telefon: +48 32 258 94 37 wew.22/24

fax: +48 32 35 37 572

e-mail: sekretariat@katowice.gum.gov.pl

OUM Wrocław

ul. Młodych Techników 61/63

53-647 Wrocław

tel.: 71 355 08 15

71 35 80 200

tel./fax: +48 71 355 28 25

e-mail: oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

OUM Poznań

ul. Krakowska 19

61-893 Poznań

tel. 61-8567 291

61-8567 294

e-mail: wo.oum.poznan@gum.gov.pl

OUM Bydgoszcz

ul. Królowej Jadwigi 25

85-959 Bydgoszcz

tel. 52-322-06-06,

email: oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl

OUM Szczecin

pl. Lotników 4/5

70-414 Szczecin

tel. 91 434 75 82

91 434 49 52

91 434 75 66

e-mail: oum.szczecin@poczta.gum.gov.pl

OUM Gdańsk

ul. Polanki 124 c

80-308 Gdańsk – Oliwa

tel.: 58 52-45-300

58 52-45-306

58 52-45-326

e-mail: oum@oum.gda.pl

Źródło: MRiRW