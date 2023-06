Odchwaszczanie kukurydzy w późnej fazie rozwojowej, do 9. liścia

Zaletą stosowania herbicydów w terminie powschodowym zarówno kukurydzy jak i chwastów jest po pierwsze, możliwość uniezależnienie się od warunków pogodowych, co głównie dotyczy opadów deszczu, które są niezbędne do skutecznego działania herbicydów doglebowych. Po drugie w terminie tym istnieje możliwość bardziej precyzyjnego dobrania substancji czynnych herbicydów i ich dawek do występującego na danym polu zachwaszczenia.

W szczególności niektóre gatunki chwastów, tzw. ciepłolubnych, tj. chwastnica jednostronna włośnice, paluszniki, szarłat szorstki, psianka czarna czy żółtlice, dopiero w późniejszej fazie rozwojowej kukurydzy zaczynają wschodzić i intensywnie zachwaszczać plantację.

Herbicydy do 7. liścia kukurydzy

Oddzielną grupę herbicydów stanowią preparaty, które można stosować w bardzo szerokim zakresie rozwojowym kukurydzy, z możliwością przesunięcia oprysku w czasie w którym to kukurydza znajduje się w zaawansowanej fazie rozwojowej, czyli wykształciła już przynajmniej 6-7 liści właściwych (BBCH 16-17).

Największą rozpiętość czasową a co za tym idzie możliwość zastosowania w zaawansowanej fazie rozwojowej kukurydzy, posiada s.cz. rimsulfuron (np. Egzecutor 25 WG + Asystent+, Titus 25 WG + Vivolt), gdyż można ją aplikować już w fazie liścieni lub 1 liścia aż do fazy 7 liści kukurydzy (BBCH 10/11-17). Rimsulfuron bardzo skutecznie ogranicza chwastnicę jednostronną i perz właściwy oraz niektóre chwasty dwuliścienne, tj. blekot pospolity, bodziszek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity i tobołki polne.

Natomiast najwęższym przedziałem czasowym, charakteryzuje się s.cz. nikosulfuron (np. Kornic 060 OD, Nikosar 060 OD, Nicogan 040 OD, Nicogran 040 SC), którą można zastosować od 4 liścia do 7 liścia kukurydzy (BBCH 14-17). Warto ją jednak wziąć pod uwagę, gdyż jest to bardzo skuteczna substancja, która bardzo dobrze ogranicza kilka gatunków chwastów masowo pojawiających się w kukurydzy, tj. chwastnicę jednostronną i perz właściwy oraz gorczycę polną, jasnotę purpurową, komosę białą, marunę bezwonną, psiankę czarną, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki i żółtlicę drobnokwiatową.

Herbicydy do 8-9. liścia kukurydzy

Pozostałe s.cz. herbicydów można aplikować w dość szerokim przedziale czasowym z wyraźnym przesunięciem w kierunku późniejszej fazy rozwojowej kukurydzy, tj. 7-8 a nawet 9 liści właściwych.

Do zwalczania jedynie chwastów dwuliściennych w późniejszej fazie kukurydzy, tj. 7-8 liści właściwych, można wykorzystać następujące s.cz.: dikamba + prosulfuron (np. Casper 55 WG + Trend 90 EC), który skutecznie zwalcza bodziszka drobnego, szarłat szorstki, bniec biały, mak polny, marunę bezwonną, rumian polny, krzywoszyja polnego, samosiewy rzepaku i żółtlicę drobnokwiatową.

Kolejny duet to dikamba + mezotrion (np. Callisto Plus), który wykorzystywany jest głównie do zwalczania chwastów dwuliściennych, tj. fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest powojowy, przetacznik perski, chociaż niejako przy okazji potrafi w stopniu średnim zwalczać chwastnice jednostronną i palusznika krwawego. Również s.cz. pirydat (np. Onyx 600 EC), może być stosowana w późniejszej fazie rozwojowej kukurydzy, do skutecznego zwalczania komosy białej, szarłatu szorstkiego i psianki czarnej.

Natomiast do skutecznego zwalczania zarówno chwastów jednoliściennych jak i dwuliściennych w późnej fazie rozwojowej kukurydzy (do 7-8 liścia), można zastosować s.cz. tembotrion (np. Laudis 44 OD), która ogranicza chwastnicę jednostronną i włośnicę zieloną oraz komosę białą, komosę wielonasienną, rdesty, psiankę czarną, szarłat szorstki i samosiewy rzepaku.

Kolejne propozycje to już same mieszaniny, składające się z dwóch s.cz. nikosulfuron + rimsulfuron (np. Hector 53,6 WG + Vivolt), dikamba + nikosulfuron (np. Kingsley 750 SE) czy mezotrion + nikosulfuron (np. Elpaso 105 OD, Elumis 105 OD) lub z trzech s.cz. florasulam + nikosulfuron + tifensulfuron metylowy (np. Flotyn 114 OD). Stosując te preparaty możemy pozbyć się w zaawansowanej fazie rozwojowej kukurydzy, niektórych gatunków chwastów jednoliściennych, tj. chwastnica jednostronna, perz właściwy, włośnica zielona, wiechlina roczna oraz wybranych chwastów dwuliściennych, tj. blekot pospolity, bodziszek drobny, jasnoty, chwasty rumianowate, psianka czarna, rdesty, komosa biała, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku i żółtlica drobnokwiatowa.

Najpóźniej bo aż do fazy 9 liścia właściwego kukurydzy (BBCH 14-19), można zastosować jedynie kilka herbicydów na bazie nikosulfuronu (np. Bandera 040 OD, NicoGuard OD, Pantani 040 OD i Shiver 040 OD). Preparaty te, skutecznie ograniczają chwastnicę jednostronną (a w stopniu średnim perz właściwy i wyczyńca polnego) oraz niektóre gatunki dwuliścienne, tj. bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdestówka powojowata i tobołki polne (a w stopniu średnim komosę białą, rdest szczawiolistny i szarłat szorstki).